Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası, hafta sonu Macaristan’da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazar günü yapılacak turnuvada Türkiye’yi temsil edecek sporcuların da bulunduğu kafile Macaristan’a gitti.

Ay-yıldızlı kafilede hakemler Reyhan Karanlık ve Bayram Haluk Çoşkun, antrenörler Atila Turgut, İbrahim Bulut ve Murat Eken ile sporcular Şevket Yıldız, Emir Arslankan, Yusuf Tokcan, Ali Altun, Mert Efe Kılıçer, Mert Çakmak, Altan Doğan, Toprak Öz ve Volkan Arda Hamarat yer aldı.

AA



