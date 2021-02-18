Tel Aviv’de bugün başlayan Grand Slam’de milli judokalar günü madalyasız kapadı. İlk gün tatamiye çıkan 6 milli judocudan; kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız ikinci tur maçlarında, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Hasret Bozkurt ise ilk tur mücadelelerinde rakiplerine yenildiler.

Grand Slam’in ikinci gününde; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ilk turda Kosovalı Laura Fazliu’yla, 70 kiloda Minel Akdeniz ilk maçta İngiliz Kelly Petersen Pollard’la, erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ilk turu bay geçerken ikinci turda Dominikli Medickson Del Orbe Cortorreal’la karşılaşacak.

DHA