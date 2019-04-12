Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvasında 7 Badmintoncu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Genç Badminton Milli Takımı Türkiye’ye 3 bronz madalya ile döndü.Çift bayanlar kategorisinde Ece Sare Başakın ve Zehra Erdem çifti bronz madalya ve karışık çiftler kategorisinde Semih Baha Başakın ve Zehra Erdem çifti bronz madalya kazandı.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Recep Karakoç; "Milli sporcularımızın uluslararası turnuvalarda yapmış oldukları dereceler bizleri son derece mutlu etti. Bu başarılarda emeği geçen başta Antrenörlerimiz Murat Sönmez, Uğur Erçetin olmak üzere sporcularımızın göstermiş oldukları bu üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, bizlere her türlü desteklerini sağlayan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu’ya, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.