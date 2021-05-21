Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde, kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı.

Kadınlar takım kumitede milliler, yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Rakibini 4-1 mağlup eden milli takım, finalde Almanya ile karşılaşacak.

Türk sporcular yarın yedisi final üçü bronz olmak üzere 10 madalya maçına çıkacak.

Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Takımı’nın üçüncülük maçları ise 23 Mayıs Pazar günü yapılacak.