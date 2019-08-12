Milli sporcular 11 madalya

Ukrayna’nın Odessa şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Organizasyonda madalya elde eden milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Zeynep Yıldırım 60 kilo (Yıldız), Ahmet Gizir 60 kilo (Yıldız), Furkan Çay 60 kilo (Genç), Buluthan Öksüz 80 kilo (Genç)

Gümüş madalya: Zeliha Kara 50 kilo (Genç), Kaan Sökelen 70 kilo (Yıldız), Mehmet Karaca 70 kilo (Genç)

Bronz madalya: Esma Akkaya 50 kilo (Yıldız), Özlem Şimşek 50 kilo (Yıldız), Yiğit Öztürkcan 70 kilo (Yıldız), Mehmet Can Kaya 80 kilo (Genç)