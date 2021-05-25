Milli sporcu Yunus Emre Batan, 3 yıl sonra şampiyon ilan edildi

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2018 yılında yapılan Wushu Dünya Şampiyonası'nda birinci olan İranlı sporcu Amir Karimi'nin dopingli çıkması üzerine, Türk milli sporcu Yunus Emre Batan, şampiyon ilan edildi. Macau kentinde 3 yıl önce düzenlenen şampiyonada 80 kilogram kategorisinde ikinci olarak olarak gümüş madalya alan Yunus Emre, finalde yenildiği Amir Karimi'nin doping yaptığının ortaya çıkmasıyla Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) tarafından dünya şampiyonu ilan edildi. İzmir'de yaşayan ve profesyonel olarak 6 yıldır milli takımda mücadele eden wushu sporcusu Yunus Emre Batan, 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 dünya ikinciliğinin yanında bu gelişmeyle bir de dünya şampiyonluğuna sahip oldu.

Madalyasını alan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Batan, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti. Hotar, aldıkları güzel haberden duydukları memnuniyeti ifade ederken, spora olan desteklerinin süreceğini söyledi. Sporcunun başarısının 3 yıl sonra da olsa tescillenmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Hotar, "Ülkemizin her alanda dünyada başarıyla temsil edilmesi bizleri gururlandırıyor. Bu başarının öğrencilerimiz tarafından elde edilmesi ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Rektörlük olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek veriyoruz. Bu kapsamda, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemizde ve Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yaptığımız akademik çalışmalar ile sporcularımıza ihtiyaç duyulan akademik desteği veriyoruz" dedi.

AVRUPA'DA DA MADALYA BEKLİYOR

Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurduğumuz ve toplumun her kesimine hitap edecek şekilde planladığımız spor kompleksleri ile uygulama sahasında da hizmet veriyoruz. Fakültemizde çok sayıda milli sporcu akademisyenimiz ve öğrencimiz var. Yunus Emre Batan da başarılı öğrencilerimizden birisi ve 3 yıl önce ülkemizi Wushu Dünya Şampiyonası'nda 80 kg kategorisinde temsil etti. Kendisi o müsabakada ikinci ilan edilmişti. Ancak rakibinin dopingli olduğunun tespiti üzerine, hak ettiği altın madalyaya kavuştu. Türkiye Üniversiteler Federasyonu'nda yapılacak törenden önce bizi ziyaret ederek bu sevincini paylaştı. Sporcumuzu kutluyor, hazırlandığı 2021 Avrupa şampiyonasından da başarıyla dönmesini bekliyoruz."

"REKTÖRÜMÜZ İLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

İranlı rakibinin dopingli olduğunun ilan edilmesiyle resmi olarak başvuruda bulunduğunu söyleyen Yunus Emre Batan, "Uluslararası Wushu Federasyonu'nun aldığı karar ile dünya şampiyonluğum tescillenmiş oldu. Hak ettiğimiz madalyayı teslim aldık. Böylece üniversiteler arasında yapılan müsabakaların ilk şampiyonu oldum. Resmi tören öncesinde rektör hocamızı ziyaret ederek bu haberi vermek istedim" dedi.

2 YIL ÇİN'DE EĞİTİM ALDI

Wushu sporuna annesinin yönlendirmesi ile 15 yaşında başladığını söyleyen Batan, "Bu noktaya gelmek için çok çalıştım. 2 yıl Çin'de tapınaklarda ve üniversitede eğitim aldım. Bu sporun amacı vücuttaki tüm enerjiyi tek bir noktaya yöneltmek ve rakibine zarar vermeden galip gelmektir. Profesyonel olarak bu spora devam etmek istiyorum. Spor kariyerimde iyi dereceler yaptıktan sonra da akademik olarak çalışmalar yapma planım var. Şuan 2021'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere antrenmanlarıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA