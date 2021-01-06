Milli sporcu Tuana Coşkun yurtdışı eğitim bursu kazandı

Tuana ve ailesi çocukların özellikle sağlık ve gelişim açısından faydalı olacak şekilde erken yaşta spora yönelmeleri ve özellikle pandemi döneminde de öğrencilerin online dersleri ile sporu birlikte sürdürmeleri gerektiğine vurgu yaparak, öğrencilerimizin spor ve akademik başarılarıyla tüm dünyada ülkemizi temsil etmelerinden duydukları heyecanı ve gururu da paylaştılar.

İdealist ve başarılı bir öğrenci ve azimli bir milli sporcu olan basketbol oyuncusu Tuana Coşkun, “Pandemi sürecinde de online ders düzeninde disiplinli çalışmayı ve idman yapmayı bırakmadım. Florya Uğur Koleji’nde aldığım ana dil seviyesinde yabancı dil eğitimi ile yurtdışında eğitimimi sürdürmekte zorlanmıyorum, bu bana pandemi döneminde özellikle büyük zaman kazandırıyor. Okulumda aldığım dil eğitimi sayesinde, Rabun Gap’te, ana dil seviyesinde İngilizce olan derslerime hemen başlayabildim. Şu anda Rabun Gap’te de online derslerimize başladık. Ve şu anda uzaktan eğitimde ana dili İngilizce olan derslerimde hiç zorlanmıyorum. ABD'deki öğretmenlerimle her gün iletişim kuruyoruz. Pandemi sonrasında eğitimime ve spor hayatıma Amerika’da devam edeceğim. En büyük hayalim basketbola NBA’de devam etmek. Hayallerim için çalışarak tüm planlarımı yapmaktayım ailem ile birlikte. Okuluma, aileme, öğretmenlerime, arkadaşlarıma da beni teşvik ettikleri ve sürekli destekledikleri için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

EĞİTİM METODUNDAKİ BAŞARI VE SPORA VERDİĞİ DESTEK İLE TANINAN RABUN GAP’TE ONLİNE DERSLERE BAŞLADILAR!

Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi DR. Selen Balkaya “Florya Uğur Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tuana Coşkun, kazandığı sporcu ve akademik başarı bursları ile öğrenimine ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan ve seçkin okullarından biri olan “Rabun Gap'te devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde eğitim bursu kazanan öğrencimizin başarı serüveni “Rabun Gap”e “basketbol sporcu bursu” başvuru yapması ile başladı. Galatasaray Spor Kulübü’nde de basketbol oyuncusu olan öğrencimizin üstün yeteneği “Rabun Gap” okul yetkilileri ve basketbol takımı koçu tarafından da fark edilerek büyük beğeni topladı. Öğrencimiz aynı zamanda genel ders başarısı bursu da alarak akademik alanda da ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu. 508 dekar alanı ile özellikle akademik başarısının yanı sıra Rabun Gap, açık alan etkinlikleri ile desteklenen başarılı eğitim metodu, salon ve doğa sporları olmak üzere sporun birçok dalındaki dereceleri, uzay laboratuvarı ve sanat atölyeleri gibi akademik ve pedagojik açıdan bir çok önemli detaylarda öğrencilere sağladığı başarılı eğitim ve üstün destek ile tanınan seçkin okullardan biri. Öğrencimizi tebrik ediyoruz ve bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatında başarılar diliyoruz. Öğrencimiz Tuana, bu önemli burs imkanını yüzde 50 ders başarısı ve yüzde 50’de sporculuk hayatındaki disiplini ve başarısı değerlendirilerek kazandı. Öğrencilerimizi pandemi döneminde özellikle sporu profesyonel oyuncu olarak yapıyorlarsa idmanlarını evde de aksatmamaları, bir hobi olarak da olsa tüm spor faaliyetlerine evden de eşlik ederek hobilerini sürdürmeleri, gün içerisinde mutlaka serbest zamanı oluşturmaları yönünde de teşvik ediyoruz. Her zaman onlarla gurur duyuyoruz ve başarılı olmaları için her zaman Florya Uğur Koleji eğitim kurumu olarak da öğrencilerimizin hayallerinin destekçileriyiz” dedi.



