Milli sporcu Selvi İlyasoğlu, final biletini kaptı

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen organizasyonda kızlar 57 kiloda mücadele eden Selvi İlyasoğlu, ilk maçında ABD’li Savannah Marina Cosme’yi 6-0, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren’i 4-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Angelina Pervukhina’yı 4-2 mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

Selvi İlyasoğlu yarın finalde İsveçli Tindra Olivia Dalmyr ile karşılaşacak.

Kızlar 49 kiloda Sevim Akbaş, 43 kiloda Eda Nur Ersoy ise yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada 65 kiloda Duygu Gen ve 73 kiloda Bükrenaz Sert, bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.