Milli sporcu Şaziye Erdoğan, Avrupa Şampiyonu!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporcu Şaziye Erdoğan, koparmada 73 kilo, silkmede 90 kilo ve toplamda 163 kiloyla 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan’ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Şaziye Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”







