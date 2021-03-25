Para atıcılık denilince akla gelen isimlerin başında gelen ve 2004 Atina Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kırarak kazandığı altın madalyayla tarih yazan 48 yaşındaki milli sporcu Muharrem Korhan Yamaç, eşi Emel Yamaç'ın (46) ani ölümüyle yıkıldı.

Oyunlarda 3 madalyası var

Paralimpik Oyunları'na fire vermeden (2004 Atina-Altın/Bronz, 2008 Pekin, 2012 Londra-Gümüş, 2016 Rio) katılan ve 2020 Tokyo için gün sayan Yamaç üzücü haberi, Dünya Kupası için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı. Yamaç turnuvayı yarıda bırakarak Muğla'ya döndü.

Emel Yamaç'ın cenazesi yarın

Yamaç’ın kalp krizi geçiren psikolog eşi Emel Yamaç'ın cenazesinin yarın Ankara Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Güneydoğu gazisi olan Korhan Yamaç, dün sona eren Dünya Kupası'nda Türkiye'ye 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandırmıştı. Yamaç çiftinin 2 oğlu vardı. Fanatik ailesi olarak biz de merhuma Allah’tan rahmet, Yamaç ailesine baş sağlığı diliyoruz.