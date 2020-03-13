Milli sporcu karantina altında

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımıyla şampiyonluk yaşayan Selin Şahin, İtalya’nın Reggio Calabria ekibine transfer olarak bir ilki gerçekleştirmişti. İtalya'da yer alan Milli Sporcu Selin Şahin karantina altına alındı.

Milli Sporcu Selin Şahin'in konuşmaları şöyle devam etti:

"İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair. Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.





(Milliyet)