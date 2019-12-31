Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango'da yılbaşı gecesinde büyük bir heyecan yaşandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 80 milyon lira sahibini buldu. MPİ tarafından düzenlenen 2020 Yılbaşı çekilişinde 80 milyon lira dörde bölündü. Büyük ikramiye "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilet sahiplerine çıktı. Büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'dan satılan biletlere isabet etti. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını bulabileceğiniz ekran fanatik.com.tr'de

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Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları

2020 Milli Piyango çekilişi son dakika... 2020 yılının ilk talihlileri Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira oldu. 

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Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde;

80000000 TL ikramiye kazanan numaralar

1358490  

8000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9976216  

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

2375580  3038866  3323655  4812895  4846075  4970823  

6437337  6728347  7635511  9383550  

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0057454  0402010  0517973  1417952  1457718  2053097  

2212063  2444315  2490474  2498252  2785144  2912476  

3358473  3501606  4223193  4872782  4892302  4968361  

5010173  5201009  5366912  5455054  5560584  6084038  

6406563  6784537  7393060  7809550  8236900  9764331  

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0359316  0366813  0411974  0428327  0623026  0820675  

0830047  1027170  1164025  1173252  1190473  1252116  

1411026  1491666  1498185  1556701  1588586  1709269  

1849486  2001939  2056433  2097502  2375476  2490340  

2517904  2534088  2598517  2725711  2822171  2933382  

2951631  2956474  3103959  3158909  3335325  3345696  

3407956  3541372  3654121  3683500  3723821  3790013  

3891167  4089963  4148421  4231432  4255143  4350063  

4449468  4479109  4728608  4730858  4886105  5089741  

5204150  5219781  5352565  5391778  5453569  5477231  

5508432  5706818  5728310  5919088  5966209  6059783  

6174252  6530094  6530843  6547409  6564846  6566851  

6619774  6651826  6908590  6969248  7172809  7223561  

7317780  7354829  7498857  7528151  7552836  7716226  

8325015  8380153  8398835  8432958  8465049  8844823  

8878725  8906625  8999442  9031031  9053071  9234463  

9593374  9709630  9959762  9960739  

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0100031  0138218  0159570  0308085  0311568  0427369  

0470569  0505333  0563464  0631528  0738245  0740130  

0750261  0761600  0772226  0776232  0872689  1105044  

1130333  1137768  1189791  1247335  1284375  1427572  

1435070  1442371  1509015  1625944  1761510  1824405  

1829264  1883337  1932421  1995437  2074203  2252723  

2269565  2289891  2399720  2442163  2447797  2474095  

2533524  2556076  2584509  2610585  2694146  2704833  

2808222  2808903  2836385  2865486  2869082  2876942  

2939501  2988825  3033006  3068130  3162219  3183291  

3242225  3279824  3311548  3320357  3326169  3326299  

3413404  3552247  3592674  3710731  3732023  3738796  

3754391  3761123  3801714  3821323  3835016  3860586  

3909019  4012098  4030392  4127613  4136190  4159970  

4244946  4317150  4362749  4399238  4468627  4512434  

4543642  4588747  4638914  4660798  4679415  4693899  

4771717  4848366  4972824  5067166  5102365  5103698  

5206194  5229935  5244019  5369877  5389884  5453499  

5481823  5498905  5526315  5579627  5770365  5933495  

5994950  6030530  6063325  6117188  6128665  6178414  

6203754  6216574  6332897  6373482  6377398  6387322  

6446184  6458527  6531882  6560170  6796006  6812665  

6825026  6919171  6935842  6957237  6992847  7026436  

7034984  7103254  7143607  7153290  7184690  7226487  

7268179  7271006  7294943  7320368  7357403  7445134  

7471486  7485653  7508221  7538077  7607670  7622402  

7635068  7685008  7782355  7816068  7835783  7883310  

7955316  8031476  8056003  8076964  8101520  8139954  

8173182  8275762  8324004  8335017  8390343  8407011  

8431835  8444110  8546626  8636279  8742261  8755195  

8768657  9055215  9093425  9114083  9115982  9125677  

9155876  9214743  9343346  9346038  9353165  9413153  

9555343  9586570  9612724  9617419  9690545  9822567  

9823329  9924547  

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

039817  058652  067927  071444  075634  096037  

102262  142288  159559  219067  222092  279908  

310009  328462  328590  346176  347622  383595  

385008  400317  439153  458115  473164  499015  

500433  523647  547563  550189  559613  562327  

575686  619730  641916  664216  671538  673826  

686240  703769  711926  755123  820866  858002  

874410  898225  924564  951138  967662  968943  

976469  978961  

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

00502  01490  04729  06367  06828  07258  

08018  08121  08439  09351  11683  11717  

12536  13383  13412  18014  18045  18102  

18508  18682  19738  20852  22180  24120  

25719  25892  26645  28129  31554  31779  

32057  33199  34412  34594  37607  37725  

38354  40215  40358  40644  41839  41917  

42910  43402  43837  43979  44124  44442  

44531  45561  45817  46134  46496  49439  

52412  53983  54203  55511  56427  56518  

57636  58947  59308  60855  62219  62738  

63229  64796  67600  69103  69376  71372  

71560  73267  73531  73888  75346  76342  

77758  77802  78154  78564  78618  79227  

80624  82995  84089  84739  84981  85036  

85993  87065  89862  92296  92995  93585  

93876  96184  98760  99485  

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0247  0804  0965  1238  1269  1342  

1408  1488  1667  2298  2647  2703  

2818  2943  3796  3900  4447  4524  

4623  4962  5483  5743  5848  5877  

6166  6203  6533  6534  6666  6780  

6793  6968  7040  7411  7691  8317  

9343  9404  9522  9773  

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

025  045  063  095  127  140  

178  291  307  352  405  451  

468  608  650  662  779  854  

905  950  

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

01  09  45  48  69  83  

96  

Son 1 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

4  8  

80000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar

0358490  1058490  1158490  1258490  1308490  1318490  

1328490  1338490  1348490  1350490  1351490  1352490  

1353490  1354490  1355490  1356490  1357490  1358090  

1358190  1358290  1358390  1358400  1358410  1358420  

1358430  1358440  1358450  1358460  1358470  1358480  

1358491  1358492  1358493  1358494  1358495  1358496  

1358497  1358498  1358499  1358590  1358690  1358790  

1358890  1358990  1359490  1368490  1378490  1388490  

1398490  1458490  1558490  1658490  1758490  1858490  

1958490  2358490  3358490  4358490  5358490  6358490  

7358490  8358490  9358490  

Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır?

Milli piyango biletinizi sorgulamak için telefonunuzun arama motoruna milli piyango fanatik yazmanız yeterli. Gelen sonuçlardaki haberlere girerek, haber içindeki 'milli piyango sonuçları sorgulama' linkini tıkladığınıda aşağıdaki ekran gelecek. O ekranda kutucuğun içine milli piyango biletinizin numarasını yapıp, arama yapınca kaç lira ikramiye kazandığınız görebileleceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

YILBAŞI İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO HAMİLİNE AİT OLMA NEDİR?

Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan kişinin siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine ispat etmek anlamı taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması halinde elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz.

200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kilo

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor.

Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi

Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesiyle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilete ortak olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı. Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.


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