Milli piyango yılbaşı 2022 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı Fanatik’te olacak! Online amorti ve büyük ikramiye kazanan numaralar ile sıralı tam liste haberimizde yer alacak. Milli Piyango Online tarafından yapılacak 2022 yılbaşı özel çekilişine saatler kaldı, dev çekiliş için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam biletin 120 liradan satışı sunulurken büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 120 Milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşların beklediği çekiliş yarın saat 17.00'de başlayacak.

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2022 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için haftalar öncesinden biletlerini aldı ve beklemeye başladı. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00’te başlayacak. Kanal D'nin canlı yayınlayacağı çekiliş sonrası sıralı-tam liste ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek. Milyonların soluksuz bir şekilde takip edeceği yılbaşı çekilişi, saat 17.00'de başlayacak, ilk olarak 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. Saat 18.30'da ikinci aşamaya geçilecek ve 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Tam 670 milyon 760 bin TL!

Milli Piyango yılbaşı biletleri Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satın alınmaya başlandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango Kuralları nelerdir?

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Amorti ve teselli ikramiyesi nedir?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.