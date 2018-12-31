Milli Piyango sonuçları - Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Her yılbaşının olmazsa olmazı Milli Piyango bileti almak. Bu sene Milli Piyango'nun yılbaşı özel ikramiyesi 70 milyon lira olunca deyim yerindeyse baş döndürdü. Saat 15.00'ten bu yana büyük ikramiyeye konsantre oldu. MPİ yaptığı açıklamayla "İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonun'da saat 15.00’te başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır." diye belirtti. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde herkes büyük ikramiyenin numaralarını merak etmeye başladı ve "Milli Piyango sonuçları" diye aratmaya başladı. MPİ son dakika yaptığı açıklamayla yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran numaraları açıkladı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'yi kazandıran bilet numarası: 7615536

(İstanbul - Tam Bilet)

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188

1 milyon TL kazandıran numara: 8977111

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şu şekilde:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

KAZANACAK SAYISI ARTTI, KİŞİ BAŞINA PARA AZALDI

Büyük ikramiyelerin çoğunlukla çeyrek bilete çıktığı varsayılırsa, en büyük rakam 17 milyon 500 bin lira olacakken, bu yıl ondan sonraki en büyük ikramiye ise sadece 1 milyon 750 bin lirada kalacak. Yani ara büyük ikramiyeler ortadan kalkmış olacak.

Geçen yıl en büyük ikramiye 15 milyon 250 bin lirayken, sonrakiler sırasıyla 2 milyon 500 bin lira, 1 milyon 250 bin lira ve 500 bin liralık ikramiyeler idi.

Yani geçen yılki en büyük ikinci ikramiyeyle bu yılki arasında 750 bin liralık bir fark oluşuyor.

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE ARTTI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Geçtiğimiz sene 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılmıştı. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı bu yıl 41 milyon 667 bin lira arttı.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmıştı.

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

SON BEŞ YILDA ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.

En çok çıkan rakamlar...

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI



