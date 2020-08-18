Süper Loto, yine dev ikramiye ile karşınıza çıktı. 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan çekilişte şanslı numaralar 2 - 6 - 17 - 37 - 50 - 53 olmuştu. 6 bilen çıkmadığından 28.665.016 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretmişti. Katlandıkça büyüyen ve 29 milyon 292 bin 870 TL'ye ulaşan dev ikramiye, Süper Loto'ya olan ilgiyi de artırdı. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş sonrası şanslı numaralar 10 - 15 - 17 - 24 - 26 - 32 oldu.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

6 bilen çıkmadığından 29 milyon 292 bin 870 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 11 kişi 24.461,85, 4 bilen 803 kişi 521,25, 3 bilen 18.545 kişi 27,40 TL ve 2 bilen 176.611 kişi ise 3.00 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor?

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştiriliyor.

Süper Loto çekilişi canlı yayınlanıyor

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.