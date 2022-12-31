MİLLİ PİYANGO CANLI | 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: 10.000 ve 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu
Milli Piyango 2023 Yılbaşı Özel Çekilişi için artık nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin 200 milyon TL olarak duyurulduğu çekiliş başladı. Bu arada "Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları merak konusu. 31 Aralık cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Fanatik.com.tr üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. İşte Milli Piyango ile ilgili tüm detaylar...
Yeni yıla saatler kala yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar "2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye 200 milyon TL. Toplamda dağıtılacak ikramiye tutarı ise yaklaşık 1.4 milyon TL. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınırken milyoner olma hayali kuranların ilgisi yüksek. Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alınabiliyor. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
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10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:
0006862
0041066
0045711
0071423
0132943
0151319
0189879
0200147
0201757
0221178
0230755
0243751
0279871
0319042
0331355
0339030
0340595
0508948
0539652
0561493
0574159
0611908
0639622
0650956
0681449
0764886
0955846
0979727
0981292
0999297
1032307
1052507
1072748
1124102
1142768
1247336
1266560
1285087
1294589
1387753
1388763
1404979
1431990
1450691
1527953
1533727
1556873
1571784
1576428
1618447
1652887
1669714
1676346
1712241
1715387
1741540
1810351
1822300
1902603
1949851
1972502
2003520
2023132
2086305
2086409
2106295
2113738
2164251
2177204
2188832
2225540
2261434
2269191
2272939
2298125
2311596
2379973
2423776
2447345
2463990
2477139
2481935
2488351
2590385
2598448
2621021
2664209
2671491
2787314
2827028
2834679
2909840
3080686
3083583
3135377
3139517
3170323
3175741
3216940
3243442
3259226
3370738
3379271
3474695
3497060
3503575
3507075
3534760
3592280
3630195
3653744
3689760
3696358
3702116
3711870
3734878
3755458
3765767
3828628
3897837
3962624
3976287
3985725
4003241
4007290
4086013
4142063
4169209
4200182
4219826
4244903
4250886
4256696
4264203
4279806
4283995
4288093
4357839
4367519
4385583
4411805
4416552
4668814
4702078
4712939
4715095
4758154
4769506
4783514
4835237
4835264
4846593
5055241
5072478
5097108
5099003
5136087
5142012
5216375
5222905
5252757
5260276
5261547
5272666
5285142
5293997
5346028
5361888
5393474
5398061
5426318
5452208
5452421
5488700
5501170
5519370
5520242
5563603
5607196
5607716
5619343
5637807
5661496
5705604
5757671
5851830
5888849
5954861
6010958
6012838
6066626
6130313
6132794
6141832
6151371
6206955
6246015
6275135
6344537
6373558
6427733
6467633
6477480
6491845
6518299
6525769
6528227
6623528
6727279
6743077
6777142
6870075
6904131
7012181
7060151
7061220
7158616
7173847
7242967
7265541
7396693
7414104
7420497
7512885
7523367
7535362
7575026
7589578
7704911
7748817
7842112
7864795
7871913
7874337
7875233
7898065
7930604
8010163
8017761
8052106
8070606
8156201
8187762
8230307
8240668
8297854
8305801
8329962
8372024
8401323
8436564
8649635
8734242
8735336
8766928
8777721
8787020
8806537
8846763
8872754
8877382
8910023
8956672
8977164
8980436
9000387
9006971
9027481
9030494
9050187
9074883
9115303
9120958
9135811
9143223
9260966
9261140
9286815
9308547
9316536
9396379
9520075
9528386
9582476
9644842
9650729
9669687
9678466
9735234
9763653
9769793
9773355
9856881
9864853
9930012
9949447
9976225
9987982
20.000 TL ikramiye kazanan numaralar:
0045801 0058657 0130244 0140945 0145639 0227666 0230276 0248208 0251828 0268537
0315846 0339112 0613316 0702454 0738233 0759292 0793980 0872162 0907135 0909200
0982833 1026729 1049605 1063223 1168527 1223789 1244683 1283270 1288532 1325808
1435082 1498839 1505458 1526085 1563491 1612727 1635144 1666147 1680959 1693374
1716535 1798667 1798868 1894173 1918496 1986252 2071934 2096340 2123103 2202128
2241453 2300134 2304003 2384850 2447748 2559514 2559859 2717162 2718110 3012380
3077472 3116149 3227923 3252236 3269465 3312280 3335473 3360676 3392331 3419649
3470535 3478588 3500751 3520008 3563150 3585303 3588625 3593182 3683767 3689055
3725229 3930505 3932788 4011291 4102997 4141336 4158807 4160827 4223581 4254797
4330729 4351073 4371238 4425857 4534632 4571425 4579798 4582526 4585714 4604808
4681812 4685193 4695982 4756949 4783691 4818180 4840119 4847919 4882780 4891975
4917792 4946970 4958194 5017011 5061631 5082354 5092320 5197825 5272830 5305966
5371994 5374508 5405198 5465237 5472720 5477122 5530285 5530317 5590494 5604288
5691416 5732275 5753177 5847433 5853908 5901879 5956622 5982696 6031309 6047083
6088826 6106967 6154422 6249303 6258053 6310908 6339548 6457662 6464913 6479885
6533657 6562422 6621083 6622144 6673727 6728626 6810592 6847359 7030509 7049713
7059358 7067973 7068055 7103091 7143242 7177466 7241064 7290497 7296456 7378137
7413449 7503972 7510548 7523447 7524798 7582227 7601973 7603640 7610196 7637759
7670049 7715664 7754583 7758793 7792815 7807381 7810808 7867662 7903023 7903790
7999335 8040382 8090062 8091415 8138526 8153770 8167231 8212129 8260815 8289196
8320676 8329328 8375064 8403183 8411494 8471953 8530039 8558844 8563716 8581015
8605152 8664090 8733524 8760714 8806139 8934538 8939090 8988240 9002476 9028349
9146656 9181835 9213678 9257174 9309827 9342969 9369578 9369591 9443247 9519817
9652529 9656457 9710490 9727608 9769060 9776578 9778231 9834433 9928224 9939667
Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.
2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te canlı yayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı.
- 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Talihliler Milli Piyango Sorgulama ekranından biletlerinin durumlarını öğrenebilirler...
- 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
Telefondan Milli Piyango Bileti sorgulama nasıl ve nerede yapılır?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?
Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
** Teselli İkramiyesi