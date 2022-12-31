Yeni yıla saatler kala yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar "2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye 200 milyon TL. Toplamda dağıtılacak ikramiye tutarı ise yaklaşık 1.4 milyon TL. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınırken milyoner olma hayali kuranların ilgisi yüksek. Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alınabiliyor. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.





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10.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0006862

0041066

0045711

0071423

0132943

0151319

0189879

0200147

0201757

0221178

0230755

0243751

0279871

0319042

0331355

0339030

0340595

0508948

0539652

0561493

0574159

0611908

0639622

0650956

0681449

0764886

0955846

0979727

0981292

0999297

1032307

1052507

1072748

1124102

1142768

1247336

1266560

1285087

1294589

1387753

1388763

1404979

1431990

1450691

1527953

1533727

1556873

1571784

1576428

1618447

1652887

1669714

1676346

1712241

1715387

1741540

1810351

1822300

1902603

1949851

1972502

2003520

2023132

2086305

2086409

2106295

2113738

2164251

2177204

2188832

2225540

2261434

2269191

2272939

2298125

2311596

2379973

2423776

2447345

2463990

2477139

2481935

2488351

2590385

2598448

2621021

2664209

2671491

2787314

2827028

2834679

2909840

3080686

3083583

3135377

3139517

3170323

3175741

3216940

3243442

3259226

3370738

3379271

3474695

3497060

3503575

3507075

3534760

3592280

3630195

3653744

3689760

3696358

3702116

3711870

3734878

3755458

3765767

3828628

3897837

3962624

3976287

3985725

4003241

4007290

4086013

4142063

4169209

4200182

4219826

4244903

4250886

4256696

4264203

4279806

4283995

4288093

4357839

4367519

4385583

4411805

4416552

4668814

4702078

4712939

4715095

4758154

4769506

4783514

4835237

4835264

4846593

5055241

5072478

5097108

5099003

5136087

5142012

5216375

5222905

5252757

5260276

5261547

5272666

5285142

5293997

5346028

5361888

5393474

5398061

5426318

5452208

5452421

5488700

5501170

5519370

5520242

5563603

5607196

5607716

5619343

5637807

5661496

5705604

5757671

5851830

5888849

5954861

6010958

6012838

6066626

6130313

6132794

6141832

6151371

6206955

6246015

6275135

6344537

6373558

6427733

6467633

6477480

6491845

6518299

6525769

6528227

6623528

6727279

6743077

6777142

6870075

6904131

7012181

7060151

7061220

7158616

7173847

7242967

7265541

7396693

7414104

7420497

7512885

7523367

7535362

7575026

7589578

7704911

7748817

7842112

7864795

7871913

7874337

7875233

7898065

7930604

8010163

8017761

8052106

8070606

8156201

8187762

8230307

8240668

8297854

8305801

8329962

8372024

8401323

8436564

8649635

8734242

8735336

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8777721

8787020

8806537

8846763

8872754

8877382

8910023

8956672

8977164

8980436

9000387

9006971

9027481

9030494

9050187

9074883

9115303

9120958

9135811

9143223

9260966

9261140

9286815

9308547

9316536

9396379

9520075

9528386

9582476

9644842

9650729

9669687

9678466

9735234

9763653

9769793

9773355

9856881

9864853

9930012

9949447

9976225

9987982

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar:

0045801 0058657 0130244 0140945 0145639 0227666 0230276 0248208 0251828 0268537

0315846 0339112 0613316 0702454 0738233 0759292 0793980 0872162 0907135 0909200

0982833 1026729 1049605 1063223 1168527 1223789 1244683 1283270 1288532 1325808

1435082 1498839 1505458 1526085 1563491 1612727 1635144 1666147 1680959 1693374

1716535 1798667 1798868 1894173 1918496 1986252 2071934 2096340 2123103 2202128

2241453 2300134 2304003 2384850 2447748 2559514 2559859 2717162 2718110 3012380

3077472 3116149 3227923 3252236 3269465 3312280 3335473 3360676 3392331 3419649

3470535 3478588 3500751 3520008 3563150 3585303 3588625 3593182 3683767 3689055

3725229 3930505 3932788 4011291 4102997 4141336 4158807 4160827 4223581 4254797

4330729 4351073 4371238 4425857 4534632 4571425 4579798 4582526 4585714 4604808

4681812 4685193 4695982 4756949 4783691 4818180 4840119 4847919 4882780 4891975

4917792 4946970 4958194 5017011 5061631 5082354 5092320 5197825 5272830 5305966

5371994 5374508 5405198 5465237 5472720 5477122 5530285 5530317 5590494 5604288

5691416 5732275 5753177 5847433 5853908 5901879 5956622 5982696 6031309 6047083

6088826 6106967 6154422 6249303 6258053 6310908 6339548 6457662 6464913 6479885

6533657 6562422 6621083 6622144 6673727 6728626 6810592 6847359 7030509 7049713

7059358 7067973 7068055 7103091 7143242 7177466 7241064 7290497 7296456 7378137

7413449 7503972 7510548 7523447 7524798 7582227 7601973 7603640 7610196 7637759

7670049 7715664 7754583 7758793 7792815 7807381 7810808 7867662 7903023 7903790

7999335 8040382 8090062 8091415 8138526 8153770 8167231 8212129 8260815 8289196

8320676 8329328 8375064 8403183 8411494 8471953 8530039 8558844 8563716 8581015

8605152 8664090 8733524 8760714 8806139 8934538 8939090 8988240 9002476 9028349

9146656 9181835 9213678 9257174 9309827 9342969 9369578 9369591 9443247 9519817

9652529 9656457 9710490 9727608 9769060 9776578 9778231 9834433 9928224 9939667

Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15’te canlı yayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı.

12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi. Talihliler Milli Piyango Sorgulama ekranından biletlerinin durumlarını öğrenebilirler... 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Telefondan Milli Piyango Bileti sorgulama nasıl ve nerede yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

** Teselli İkramiyesi