Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı: Biletinizi yırtmayın

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte hem vatandaşları hem de Milli Piyango bayilerini çekiliş heyecanı sardı. Vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasına dair hayaller kurarken, bayiiler de bu ikramiyeleri kazanacak biletlerin kendilerinden alınmasını bekliyor.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, çekilişle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çakmak, her yılbaşı döneminde olduğu gibi bu yıl da ‘İstanbul bileti’ etiketiyle piyasada birçok bilet satıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

“BU BİLETLER ASLINDA İZMİR’E KAYITLI”

Bu biletler aslında İzmir’e kayıtlı, sadece arkalarındaki kaşeler İstanbul’a ait. Bu biletleri de ‘İstanbul bileti’ adıyla satıyor. Vatandaşlarımız sakın ‘İstanbul’a ikramiye çıkmadı’ diye biletlerini yırtıp atmasınlar. Biletlerin numaralarını teker teker kontrol edip, kazanan numaralarla karşılaştırsınlar. İl bazında değil, numaralar bazında kontrol yapsınlar.” (DHA)

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