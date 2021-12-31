Milli piyango yılbaşı 2022 sonuçları ve hızlı telefondan bilet sorgulama ekranı Fanatik’te olacak! Online amorti ve büyük ikramiye kazanan numaralar ile sıralı tam liste haberimizde yer alacak. Milli Piyango Online tarafından yapılacak 2022 yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişine saatler kaldı, dev çekiliş için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam biletin 120 liradan satışı sunulurken büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 120 Milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşların beklediği çekiliş bugün saat 17.00'de başladı.

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2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için haftalar öncesinden biletlerini aldı ve beklemeye başladı. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00’te başlayacak. Kanal D'nin canlı yayınlayacağı çekiliş sonrası sıralı-tam liste ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayan çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Amorti rakamları, çekiliş sonrası belirlenecek. Detaylar ise haberimizde olacak.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi! Tam 670 milyon 760 bin TL!

Milli Piyango yılbaşı biletleri Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satın alınmaya başlandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango Kuralları nelerdir?

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.