2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Öğle saatlerinde başlayan çekilişin ardından kazandıran ilk numaralar belli oldu. Yılbaşı çekilişi, 23.00'de 100 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi ile son bulacak. Çekiliş, 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti bulana kadar devam edecek.

Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak. Yılbaşı bilet sorgulama ekranı ise tüm numaraların sisteme aktarılmasıyla birlikte aktif olacak.

Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. İşte, 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları

10.000.000 TL kazanan numaralar

3813252

8216776

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0878248

1091609

3011373

5529827

6015846

6215270

7975438

8209463

8491366

9927578

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0786427

1149804

1259479

2309341

3043636

3312378

3447800

3612599

4031812

4308593

4482473

4714334

4860396

5308813

5367672

5787953

6338587

6352764

6354870

6505152

7686590

8248960

8628569

9074687

9186926

9226048

9499197

9751643

9986763

9989608

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0106598

0206075

0290712

0337447

0512389

0553050

0691011

0869903

0880807

0894591

0928162

0929389

0929604

0979843

0982520

1003303

1065184

1146786

1158652

1376436

1460987

1493282

1750484

1817607

1860949

1981937

2238384

2275828

2325717

2638064

2692740

2729157

2756377

2915185

2955066

3014604

3402648

3630314

3718191

3930517

4001754

4217450

4326654

4342372

4399558

4701534

4743712

4938985

5085054

5142621

5164794

5228109

5323128

5340214

5393884

5599555

5610241

5851982

5885277

5979616

6024890

6064002

6087564

6202321

6343481

6441284

6460939

6552587

6556644

6692569

6969682

7028178

7092858

7137156

7393495

7481420

7722537

7758994

7861988

8211932

8215939

8686639

8749220

8750392

8777482

8806311

8824549

8853344

8856005

8970760

9135344

9242476

9267039

9289810

9308903

9333522

9405513

9861669

9899874

9973378

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0054528

0088099

0114162

0120602

0147175

0284497

0446093

0450018

0520879

0543397

0576041

0578848

0713871

0714901

0786936

1014552

1026503

1043593

1063841

1157117

1345919

1359249

1459687

1547575

1598362

1677398

1729822

1775967

1807011

1824840

1833479

1873881

1874973

1880874

2007565

2065509

2113463

2148445

2173621

2188790

2240019

2241904

2306574

2430848

2435156

2469477

2533602

2564400

2655324

2672133

2673558

2904023

2905146

3044607

3141336

3210518

3287408

3293200

3486359

3525852

3526591

3591595

3599221

3607765

3765126

3771577

3774787

3935614

4000983

4205629

4360705

4402282

4403852

4486106

4486419

4514241

4574408

4612249

4680712

4814109

5014089

5024733

5033310

5039054

5134027

5142877

5269349

5273667

5343144

5353755

5366274

5547646

5573827

5578986

5588952

5608858

5637318

5676786

5736042

6043516

6062663

6113186

6134714

6141864

6163466

6192272

6270583

6294100

6307073

6441164

6473045

6598220

6604382

6614112

6712418

6715992

6721769

6773340

6784022

6862196

6868570

6983267

7021036

7228475

7250758

7278627

7317131

7323640

7365671

7513568

7552536

7590540

7598453

7668484

7689234

7734711

7778084

7840515

7941287

8029979

8030054

8071834

8136777

8143449

8185373

8208946

8225238

8262645

8300282

8320190

8403758

8410699

8420720

8435398

8470330

8496208

8600455

8662322

8771885

8847732

8869260

8883834

8918929

8933727

8951308

8992925

9008270

9038629

9263321

9311213

9464593

9466949

9547332

9709801

9779237

9827433

9880133

9923625

9943868

9974242

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

040894

045896

108025

160028

167077

202393

228809

229224

242464

281423

292871

319089

347303

347566

359666

360342

388132

429243

465230

482870

508165

525564

539527

576722

582793

589317

600441

603374

626697

652650

664926

669806

688303

714713

731237

732905

736045

746568

755108

818987

847644

887131

890931

893149

895819

898782

914575

929892

933292

965544

500 TL ikramiye kazanan numaralar

01797

02249

03790

05402

06459

06929

08443

08730

09242

09465

10051

10344

10439

10918

11454

12050

13377

14037

15723

16503

17418

17588

18520

19183

19396

20711

22053

22279

23872

24786

26949

26970

27311

30258

31374

31427

32251

33017

33054

35096

37080

37385

37583

37636

40151

43409

44294

44625

46431

46782

47756

47958

48823

50586

50957

51192

51582

51607

53507

53677

54861

56087

56219

56628

57820

58050

60027

60112

60590

62290

64549

65502

66704

67035

68122

68444

68666

69309

72853

74490

75337

77548

77732

80273

81422

82704

82740

87178

88436

88532

89558

90007

90288

90869

92529

96552

96919

97403

97712

98213

400 TL ikramiye kazanan numaralar

0154

0345

0867

0885

0988

1340

1437

1825

2111

2295

2786

3417

3468

3561

3902

4082

4175

4187

4334

4486

5445

5906

5978

6264

6411

6634

6674

6820

7112

7201

7280

7305

7691

7743

8108

8253

8929

8994

9324

9751

300 TL ikramiye kazanan numaralar

018

021

081

171

193

231

274

348

371

505

512

515

526

530

544

551

701

719

722

941

200 TL ikramiye kazanan numaralar

05

10

21

24

31

79

87

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00’Te yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Sonuçlar www.millipiyangoonline.com'da

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.



