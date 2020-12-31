Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı | Milli Piyango Yılbaşı bileti sonuçları öğrenme ekranı
Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi artık son dakikalar. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra daha birçok ikramiye sahibini bulacak. Zengin olma hayali ile bilet satın alıp geri sayıma başlayan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet numaranızı girerek veya sonuç sorgulama sayfamızdan çekilişin sonucunda güncellenen listeyi takip ederek öğrenebilirsiniz. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve tüm detaylar haberimizde.
2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi başladı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Öğle saatlerinde başlayan çekilişin ardından kazandıran ilk numaralar belli oldu. Yılbaşı çekilişi, 23.00'de 100 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi ile son bulacak. Çekiliş, 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti bulana kadar devam edecek.
Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak. Yılbaşı bilet sorgulama ekranı ise tüm numaraların sisteme aktarılmasıyla birlikte aktif olacak.
Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. İşte, 2021 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları
10.000.000 TL kazanan numaralar
3813252
8216776
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0878248
1091609
3011373
5529827
6015846
6215270
7975438
8209463
8491366
9927578
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0786427
1149804
1259479
2309341
3043636
3312378
3447800
3612599
4031812
4308593
4482473
4714334
4860396
5308813
5367672
5787953
6338587
6352764
6354870
6505152
7686590
8248960
8628569
9074687
9186926
9226048
9499197
9751643
9986763
9989608
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0106598
0206075
0290712
0337447
0512389
0553050
0691011
0869903
0880807
0894591
0928162
0929389
0929604
0979843
0982520
1003303
1065184
1146786
1158652
1376436
1460987
1493282
1750484
1817607
1860949
1981937
2238384
2275828
2325717
2638064
2692740
2729157
2756377
2915185
2955066
3014604
3402648
3630314
3718191
3930517
4001754
4217450
4326654
4342372
4399558
4701534
4743712
4938985
5085054
5142621
5164794
5228109
5323128
5340214
5393884
5599555
5610241
5851982
5885277
5979616
6024890
6064002
6087564
6202321
6343481
6441284
6460939
6552587
6556644
6692569
6969682
7028178
7092858
7137156
7393495
7481420
7722537
7758994
7861988
8211932
8215939
8686639
8749220
8750392
8777482
8806311
8824549
8853344
8856005
8970760
9135344
9242476
9267039
9289810
9308903
9333522
9405513
9861669
9899874
9973378
5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0054528
0088099
0114162
0120602
0147175
0284497
0446093
0450018
0520879
0543397
0576041
0578848
0713871
0714901
0786936
1014552
1026503
1043593
1063841
1157117
1345919
1359249
1459687
1547575
1598362
1677398
1729822
1775967
1807011
1824840
1833479
1873881
1874973
1880874
2007565
2065509
2113463
2148445
2173621
2188790
2240019
2241904
2306574
2430848
2435156
2469477
2533602
2564400
2655324
2672133
2673558
2904023
2905146
3044607
3141336
3210518
3287408
3293200
3486359
3525852
3526591
3591595
3599221
3607765
3765126
3771577
3774787
3935614
4000983
4205629
4360705
4402282
4403852
4486106
4486419
4514241
4574408
4612249
4680712
4814109
5014089
5024733
5033310
5039054
5134027
5142877
5269349
5273667
5343144
5353755
5366274
5547646
5573827
5578986
5588952
5608858
5637318
5676786
5736042
6043516
6062663
6113186
6134714
6141864
6163466
6192272
6270583
6294100
6307073
6441164
6473045
6598220
6604382
6614112
6712418
6715992
6721769
6773340
6784022
6862196
6868570
6983267
7021036
7228475
7250758
7278627
7317131
7323640
7365671
7513568
7552536
7590540
7598453
7668484
7689234
7734711
7778084
7840515
7941287
8029979
8030054
8071834
8136777
8143449
8185373
8208946
8225238
8262645
8300282
8320190
8403758
8410699
8420720
8435398
8470330
8496208
8600455
8662322
8771885
8847732
8869260
8883834
8918929
8933727
8951308
8992925
9008270
9038629
9263321
9311213
9464593
9466949
9547332
9709801
9779237
9827433
9880133
9923625
9943868
9974242
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
040894
045896
108025
160028
167077
202393
228809
229224
242464
281423
292871
319089
347303
347566
359666
360342
388132
429243
465230
482870
508165
525564
539527
576722
582793
589317
600441
603374
626697
652650
664926
669806
688303
714713
731237
732905
736045
746568
755108
818987
847644
887131
890931
893149
895819
898782
914575
929892
933292
965544
500 TL ikramiye kazanan numaralar
01797
02249
03790
05402
06459
06929
08443
08730
09242
09465
10051
10344
10439
10918
11454
12050
13377
14037
15723
16503
17418
17588
18520
19183
19396
20711
22053
22279
23872
24786
26949
26970
27311
30258
31374
31427
32251
33017
33054
35096
37080
37385
37583
37636
40151
43409
44294
44625
46431
46782
47756
47958
48823
50586
50957
51192
51582
51607
53507
53677
54861
56087
56219
56628
57820
58050
60027
60112
60590
62290
64549
65502
66704
67035
68122
68444
68666
69309
72853
74490
75337
77548
77732
80273
81422
82704
82740
87178
88436
88532
89558
90007
90288
90869
92529
96552
96919
97403
97712
98213
400 TL ikramiye kazanan numaralar
0154
0345
0867
0885
0988
1340
1437
1825
2111
2295
2786
3417
3468
3561
3902
4082
4175
4187
4334
4486
5445
5906
5978
6264
6411
6634
6674
6820
7112
7201
7280
7305
7691
7743
8108
8253
8929
8994
9324
9751
300 TL ikramiye kazanan numaralar
018
021
081
171
193
231
274
348
371
505
512
515
526
530
544
551
701
719
722
941
200 TL ikramiye kazanan numaralar
05
10
21
24
31
79
87
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta?
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00’Te yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
Sonuçlar www.millipiyangoonline.com'da
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.