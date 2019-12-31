Milli piyango 2020 sonuçları açıklanıyor

Milli piyongo yılbaşı çekilişi herkes için artık bir gelenek haline gelmiş durumda. Haftalardır 2019 yılının en büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira için hayal kuran insanlar, çeyrek, yarım ve tam bilet alarak beklemeye geçti. Bilet sahibi olan vatandaşların merak ettiği sorular da kendiliğinden belirmiş durumda. Milli piyango bileti edinen kişiler milli piyango canlı yayını da anlık olarak izlemek istiyor. Bunun yanı sıra, telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama gibi aramalar yapılarak, biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor. Haberimizin devamında tüm bu soruların yanıtı yer alıyor.

Milli piyango biletinizi sorgulamak için telefonunuzun arama motoruna milli piyango fanatik yazmanız yeterli. Gelen sonuçlardaki haberlere girerek, haber içindeki 'milli piyango sonuçları sorgulama' linkini tıkladığınıda aşağıdaki ekran gelecek. O ekranda kutucuğun içine milli piyango biletinizin numarasını yapıp, arama yapınca kaç lira ikramiye kazandığınız görebileleceksiniz.

Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi

Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesiyle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilete ortak olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, ortak bilet uygulamasının ilk defa Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için başlatıldığını duyurarak, bu uygulamanın sanal ortamdaki yasal bahis siteleri üzerinden büyük montanlı satışlarda kullanıldığını söyledi.

Uçar, "Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak." bilgisini verdi.

Uygulamanın yasal bahis siteleri üzerinden devreye girdiğini belirten Uçar, sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabileceğini bildirdi. Uçar, ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerektiğine işaret ederek, "Bu yeni oyun formatında belki 100 biletlik bir desteye büyük ikramiye çıkacak. Böylece 80 milyar lira 100'e bölünecek ama daha az parayla şans oranı artmış olacak." dedi.