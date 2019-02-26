Milli para atlet Esra Bayrak'tan altın madalya

Para Atletizm Grand Prix’sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü gününde Esra Bayrak, altın madalya kazandı.

26 Şubat 2019, Salı 22:09
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Milli para atlet Esra Bayrak'tan altın madalya

Dubai'de devam eden Para Atletizm Grand Prix'inin üçüncü gününde ter döken Esra Bayrak, T20 kategorisi Uzun Atlamada 5 metrede 41 cm ile altın madalya kazandı. Dubai'de gerçekleştirilen törende Türkiye'yi temsil eden Bayrak'ın adı yankılandı. 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Başta Esra Bayrak olmak üzere antrenörümüz Aytunç Göz, Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 

Bayrak bu madalyayı ve kırdığı rekoru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na armağan ettiğini belirtti. Bayrak'ın yeni hedefi 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında özel sporcular tarihinde ilk madalyayı kazanmak. 

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