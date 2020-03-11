Sergilediği başarılı performansla Türk futbolunun yükselen değerlerinden genç futbolcu Ozan Kabak, Gillette Türkiye’nin ilk marka elçisi oldu.

Kabak’ın sahadaki hakimiyetinden esinlenilerek oluşturulan reklam kampanyasında genç yetenek, futbolseverleri 3 yöne dönebilen oynar başlık teknolojili yeni Gillette Mach3 Turbo ile #TıraşaYönVer’meye davet ediyor.

Gelişime her zaman açık olduğunu her fırsatta gösteren Ozan Kabak, ülkemizi başarı ile temsil ettiği Bundesliga’nın en köklü kulüplerinden Schalke 04 ve Türkiye Milli Takım formasını başarıyla taşımaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın önemli kozları arasında yer alan genç savunma oyuncusu, yeni Mach3 Turbo ile #GilletteGibi tarzıyla sahalarda olacak.

Ozan’ın tercihi 3 yönlü oynar başlık teknolojisi ile Gillette Mach3 Turbo!

Kazanma yolunda mücadeleyi bırakmayan, sadece başarısı ile değil saygısıyla da öne çıkan ve sporcu kişiliği ile gelecek nesillere de ışık tutan Ozan Kabak, tıraşta kusursuz hakimiyet için 3 yönlü oynar başlık teknolojisi ile yeni Mach3 Turbo’yu tercih ediyor. Satışa sunulduğu ilk günden itibaren 20 yılın en büyük inovasyonu ile yenilenen Mach3 Turbo, 3 yöne oynar başlıklı teknolojisi ile yüz kıvrımlarına kusursuz bir biçimde uyum sağlayarak en zor bölgelerde bile kolayca sinekkaydı tıraş sağlıyor. Ayrıca daha keskin bıçakları ve daha uzun süre dayanan kayganlaştırıcı bantları ile tıraş konforunu en üst düzeye çıkarıyor.

Gillette Türkiye iş birliği ile ilgili konuşan Ozan Kabak; “Tıraş denilince akla ilk gelen, böyle lider bir markanın temsilcisi olmak çok gurur verici. Bundan sonra beni sahalarda #GilletteGibi tarzımla görebileceksiniz. Reklam filmimizde de Gillette’in yeni ürünü Mach3 Turbo’nun oynar başlık teknolojisini futbolda görmeyi sevdiğimiz hareketlerle canlandırdık, ilk reklam filmimdi, çok keyifli geçti, umarım beğenirsiniz. Şimdi son dönemin en büyük inovasyonu Gillette Mach3 Turbo ile tüm erkekleri #TıraşaYönVer’meye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ozan Kabak Hakkında:

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da doğdu. Stoper olarak görev yapan genç futbolcu 1.85 cm boyunda. Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisi’ne katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı milli futbol takımında mücadele etti ve UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi. Bu sezon Bundesliga Ligi ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen genç futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde jüri ve halkın oylamasıyla 2019 yılında ‘Yılın Çıkış Yapan Sporcusu’ seçildi. Genç futbolcu, KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, ‘2000 Sonrası Doğan En Değerli Futbolcular’ listesinde 7. Sırada yerini aldı. Ozan Kabak aynı zamanda, UEFA’nın ‘Umut Veren Futbolcular’ listesine adını yazdırmayı başardı.

P&G Hakkında

Markalarıyla dünya çapında 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunan P&G, yaklaşık 70 ülkede faaliyet göstermektedir. P&G, Türkiye’de Alo®, Ariel®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, İpana®, Olay®, Oral-B®, Orkid®, Pantene® ve Prima® gibi güvenilir, kaliteli ve lider markalardan oluşan güçlü bir ürün yelpazesine sahiptir.