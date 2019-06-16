Milli okçular Dünya ikincisi

Hollanda’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Türk sporcular müsabakalarını tamamladı. Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz gibi isimlerin bulunduğu ve 2020 Tokyo Olimpiyat kotası kovaladığımız klasik yayda okçularımız, şampiyonaya erken veda ederken tek madalyamız makaralı yayda geldi. Dünkü müsabakalarda 2’si bronz olmak üzere makaralı yay okçularımız 3 final mücadelesi verdi. Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim’den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımımız finalde Güney Kore ile karşılaştı.

Milliler, güçlü rakibine 235-233 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Beraberlik atışıyla kaybetti Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk’tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Hindistan’a 229-226 yenilerek kürsü şansını yetirirken, bireyselde üçüncülük maçına çıkan Yeşim Bostan da beraberlik atışı sonrası kürsü şansını yitirdi. Yeşim, Hintli Vennam’la karşılaştığı müsabakada 145- 145 eşitlik yaşandı. Bu nedenle gidilen beraberlik atışında Yeşim, rakibinin 10’una karşılık 9 atınca maçı kaybetti.