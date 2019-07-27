Milli Mücadele Maratonu, sabah saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başladı. Vali Okay Memiş'in start verdiği koşuya milli atletler büyük ilgi gösterdi. Elvan Abeylegesse'nin kadınlarda katıldığı koşuda Cumhuriyet Caddesi etabını geçen atletler, Erzurum Kalesi önünden dönerek Erzurum-Erzincan karayolunda devam etti. Buz hokeyi salonundan geri dönen atletler 10 kilometrelik koşuyu yine havuz başında tamamladı. Maratona katılan atletleri geride bırakan Sezgin Ataç 31.54'lük derecesiyle birinci olurken, 32.43'lük derecesiyle Cihat Ulus ikinci, 33.31'lik derecesiyle Enis Korkmaz üçüncü oldu.

KADINLARDA ELVAN İLK SIRADA

Maratonda kadınlarda ilk sırayı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Elvan Abeylegesse 34.42'lik derecesiyle aldı. Yayla Kılıç'ın 36.25'le ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü 37.56'lık derecesiyle Burcu Subatan aldı. Koşuyu tamamlayan Elvan, birincilik sevincini kızı Arsema'ya sarılarak kutladı.

MADALYA VE ALTINLAR ELVAN'IN KIZINA TAKILDI

Yarış sonrası dereceye giren atletler için ödül töreni düzenlendi. Erkeklerde ilk üçe giren Sezgin Ataç, Cihat Ulus ve Enis Korkmaz'ın madalya, kupa ve ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu verdi.

Kadınlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Okay Memiş verdi. Ödülünü almak üzere kürsüye gelen Elvan Abeylegesse, kızı Arsema'yı da yanına çağırdı. Elvan, madalya ve birincilik ödülü olarak verilen 3 Cumhuriyet altınını yarın doğum gününü kutlayacak kızı Arsema'ya takılmasını istedi. Vali Memiş de 8 yaşına girecek Arsema'nın doğum gününü kutlayarak madalya ve altını onun boynuna taktı. 28 Eylül'de Doha'da yapılacak dünya şampiyonası öncesi Erzurum'daki yarışmanın kendisi için eksikleri görme imkanı sağladığını belirten Elvan Abeylegesse, 8 yaşına girecek kızı için de güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)