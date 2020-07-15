Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya’da piste çıkıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonalarına koronavirüs nedeniyle verilen 4 aylık ara bu hafta sonu İspanya’da yapılacak Dünya Şampiyonası ile bitiyor. Milyonlarca insanın yakından takip ettiği MotoGP, 17-19 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde start alacak.

Türkiye’yi Moto3 sınıfında temsil edecek milli sporcu Deniz Öncü, birincilik için yarışacak. 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix’si koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü şampiyona öncesi bugün Red Bull KTM Tech 3 takımıyla resmi testlere katılacak.

ANKARA (AA)