Milli mesai başlıyor

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan A MilliT akımımız, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milli Takımımız, Lüksemburg'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın zirveyi garantileyecek ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Ay Yıldızlılar'da aday kadroya çağrılan oyuncuların bir kısmı, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başladı. Bugün de dün maçları olan futbolcular kampa dahil olacak.

Onur'un ilk heyecanı

Teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, Lüksemburg karşılaşmasının hazırlıklarına bugün start verecek. İlk çalışma saat 17.00'de basına açık olarak gerçekleşecek. Milliler'de Kayserispor'dan Onur Bulut, ilk kez takıma çağrılırken, daha önceki kadroda yer almayan Fenerbahçe 'den İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den Serdar Gürler ve Rangers'tan Rıdvan Yılmaz da bu kez Milliler'le yeniden birlikte olacak.