Milli mesai başladı

Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını akşam saatlerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi. Futbolcuların bir hayli moralli ve hırslı olmaları, teknik heyeti oldukça memnun etti. Milliler, Almanya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln kentine gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün saat 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Köln Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Maç sonrası hemen İstanbul’a…

Bu zorlu hazırlık sınavı, yarın saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçtan sonra iki gün daha Almanya’da kalacak kafilemiz, 10 Ekim’de Rusya’ya geçecek. 11 Ekim’deki Rusya mücadelesinin hemen ardından Milliler, aynı gün İstanbul’a geri dönecek. Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ekibimiz, 14 Ekim’de de Sırplar’la, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırlayacak.







