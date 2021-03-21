Milli maçlar ne zaman, nerede oynanacak, hangi kanalda?

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının sona ermesinin ardından milli ara heyecanı yaşanacak. A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 karşılaşma oynayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. 3 karşılaşmanın yeri, saati ve yayın bilgileriyle tüm detaylar haberimizde...

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takım'ımız, Norveç hükümetinin COVID-19 kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. A Millî Takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Rosaleda Stadyumu'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Millî Takım'ımız, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta 17.30'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Milli Takım kadrosunda hangi oyuncular var?

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.



