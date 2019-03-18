Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlar için ilk çalışmasını bugün yapacak.

18 Mart 2019, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımızda yeni dönem başlıyor. Ay yıldızlılar, Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına 22 Mart Cuma günü Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

Milliler bu maçtan üç gün sonra da Moldova'yı Eskişehir'de konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak.

İlk çalışma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi.

Ay-yıldızlı ekip, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a gidecek, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Arnavutluk - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek.

Eskişehir Yeni Stadyum'un ev sahipliği yapacağı Türkiye - Moldova mücadelesi, 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. (TRTSPOR)


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