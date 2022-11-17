A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ne hazırlık için yapılan dostluk maçında, İskoçya'yı Diyarbakır'da konuk etti.





Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç planı olan Milli Takım ilk sınavında İskoçya ile karşılaştı. Diyarbakır'ın tarihinde ilk kez Ay-Yıldızlılar’a ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yıldızlarımız hata yapmadı. UEFA Uluslar Ligi defterini Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları yenilgisiyle kapatan Kırmızı-Beyazlılar, İskoçya karşısında oynadığı dominant oyunla kazanmayı başardı.





Cumartesi rakip Çekya

Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 40'ta Ozan Kabak ve 49'da Cengiz Ünder attı. İskoçya'nın tek sayısı ise 62'de John McGinn'den geldi. Milliler hem oynadığı dominant futbol hem de aldığı skorla moral depoladı. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.

ARDA'DAN GALİBİYET ÜÇLÜSÜ

Arda'yı ilk kez kadroya davet eden teknik adam olan Kuntz basın toplantısında da başarılı oyuncunun ilerleyen dönemde şans bulacağını söyledi. Son düdükle birlikte takım soyunma odasına gitmeden tribünlere yöneldi. Galibiyet üçlüsünü Ay-Yıldızlılar'ın en küçüğü Arda Güler çektirdi.

Fanatik yazarları ise A Milli Takım'ın İskoçya galibiyetini köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

Kalite farkını gösterdik (Erman Özgür)

Milli Takım maçın ilk yarısında karakteristik olarak İskoçya’nın en önemli özelliği olan yüksek toplar da dahil olmak üzere hemen her ayrıntıda üstündü rakibinden. Akan oyunda Hakan Çalhanoğlu’nun iyi yönlendirdiği, 3’lü savunma ile başladığımız maçın gole yakın tarafı hep bizdik. Hakan, Cengiz Ünder, Eren Elmalı, İskoç kaleci Gordon’u geçemezken Ozan Kabak kulüp kariyerinde en çok skor yaptığı dönemi Milli Takım’a da yansıtmayı başardı. 2 denemenin biri direğe diğeri ise fileye olunca oynadığımız üstün oyun tabelaya da yansımış oldu. Soyunma odasından dönüşümüz de yine kaliteli oldu. Cengiz Ünder’in akıl dolu plasesi ile 2. golü bulduk. Oyunun ve topun kontrolünü 15 dakika daha elimizde tuttuk. Ancak savunmada Çağlar ile yaptığımız ilk büyük hata McGinn ile gol olunca bir anda oyunu kaybettik.





Gordon farkı önledi

İştahı ve güveni artan İskoçya daha cesaretli bir 15 dakikalık bölümde Hendry ile gole de yaklaştı ancak şans yanımızdaydı. Kuntz’un art arda hamleleri ile oyunu tekrar lehimize çevirerek skoru tutmayı başardık ve hazırlık maçı da olsa kazanmayı bildik. İskoç kaleci Gordon farklı kazanmamızı engelleyen isimdi. Kalite olarak çok daha iyi gözüktüğümüz maçta Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar oynadıkları oyunla ön plana çıkmayı başardı.

Umut verici galibiyet (Tunç Kayacı)

Diyarbakır’da İskoçya karşısında etkili bir futbol ortaya koyduk. İki teknik adam da üçlü savunmayı tercih etmişti. Geriden uzun top yerine ayağa ve çabuk oynayarak hem ortadan hem de kanatlardan etkili olduk. Hakan Çalhanoğlu orta alanı yönetirken ceza sahası dışından attığı şutlar ve duran toplardaki kalitesiyle beklentimizi karşıladı. Ancak ilk yarıya damgasını vuran isim Ozan Kabak oldu. Lejyoner stoperimiz Bundesliga ekibi Hoffineim’daki başarılı performansını A Milli Takım’a da taşıdığını gördük. Ozan hem savunmasını yaparken hem de hücumlarda hava toplarındaki üstünlüğüyle fark yarattı.Nitekim bu farkını nefis bir kafa golüyle süsledi. İlk 45 dakikada vasatı aşamayan isimler de vardı. Özellikle Orkun çok kop ezdi. İrfan Can dalgalı bir performans çizdi.

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İskoçya’yı yüreklendirdik

İskoçya, Premier Lig ağırlıklı isimlerden kurulu bir kadro ve fizik gücü iyi bir takım olsa da Millilerimiz etkili baskıyla oyunun hakimi oldu. İkinci yarı nefis bir Cengiz Ünder golüyle başladık. Orta alanda Salih Özcan ile güçlendik ancak orta alandan McGinn’in 60 metre topu sürüp attığı gol dün gece bizim adımıza yakışmadı. Tabi ki bir hazırlık maçı eksiklerimizi görmemiz için bir sınav. Ancak düşündürücü olan 60. dakikaya kadar hakim olduğumuz oyunu rakibimize bırakmamızdı... Tempoyu düşürmek skoru koruma duygusu ister istemez İskoçya’yı yüreklendirdi. Özetle ilk yarıdaki futbolumuzu maçın geneline yayabilirsek ileriye umutla bakabiliriz..

Milliler zorlanmadı (Metin Karabaş)

Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan Milli Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşılaştı.Diyarbakır’da oynan mücadeleye Stefan Kuntz alışılmışın dışında bir taktikle çıktı.

İyi hücum ettik

Üçlü savunma ile mücadeleye başlayan Millilerimiz orta alanı önde kurarken, rakip üzerinde baskısını kurdu. 6. dakikada Hakan uzaktan vurdu, kaleci son anda kornere tokatladı. Ay-YıldızlılarHakan ile birçok kez uzaktan şutlarla şansını denese de başarılı olamadı. 18’de İrfan Can ortaladı, Ozan altı pasta kafayı vurdu top direkten döndü. İskoçya karşısında basısını artıran Milliler aradığı golü 40. dakikada buldu.Hakan’ın frikikten ortasına kafayı vuran Ozan Kabak, topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk kırk beş dakika boyunca hücum organizasyonunda etkili olan Ay-Yıldızlılar, rakibine de tehlikeli atak yapma şansı vermedi. Ozan’ın golü ile soyunma odasına 1-0 önde gittik.

Golle başladık

Millilerimiz ikinci yarıya golle başladı. Cengiz ceza sahasına girerken vurdu ve farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 62’de İskoçya kendi yara alanından hızlı çıktı. Topu önüne alan McGinn kendi getirdiği topa ceza sahamıza girer girmez vurdu skor 2-1’e geldi. Bu dakikadan sonra ise iki takım da oyuncu değişikliklerine gidince, tempo düşmeye başladı. 77’de Enes vurdu, kaleci bir kez daha başarılıydı. Karşılaşmanın genelinde orta alanı geçmekte zorlanmayan takımımız, bitiricilik konusunda daha etkili olabilseydi skor da daha farklı olabilirdi. 90 dakika boyunca İskoçya karşısında iyi bir oyun sergileyen Millerimiz, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



