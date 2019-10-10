İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Fenerium, A Milli Futbol Takımımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yarın Arnavutluk’la oynayacağı maç için stadımızdaki mağazalarımızı A Milli Takımımızın formaları ve ürünleriyle donattı.

Fenerium, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek stadımızdaki mağazaların vitrinine kulübümüzün formaları yerine milli takım formalarını yerleştirdi. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan kulüp takımımızın formasını giymiş oyuncularımızın fotoğrafları da milli forma giyen ve aralarında futbolcularımızın olduğu oyuncuların fotoğraflarıyla değiştirildi.

Taraftarlar milli formalara ilgi göstermeye başladı ve Fenerium’un bu hizmetinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Millilerimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu 7.maçında yarın saat 21.45’te Arnavutluk’la stadımızda karşılaşacak.