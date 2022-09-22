UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, 5. karşılaşmasında Lüksemburg’u konuk edecek. Milliler, bu maçı kazanması halinde B Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. Ay-Yıldızlılar, bu maçı da galibiyet ile sonuçlandırarak gruptan lider çıkmayı garantilemek ve Faroe Adaları maçına rahat çıkmak istiyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. Milliler, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi’nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda. Gruptaki diğer karşılaşmada Litvanya, Faroe Adaları'nı saat 21.45'te konuk edecek.

Milli maç hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım'ın bu akşam saat 21.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg’u ağırlayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-Lüksemburg ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Halil, Kerem, Enes Ünal

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Vincent Thill, Barretro, Gerson Rodrigues, Sinani

Stefan Kuntz’un 11. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.

Düdük Tobias Stieler'de

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak. Maçta aynı ülkeden Benjamin Brand VAR, Marco Achmüller AVAR görevi üstlenecek.

Lüksemburg’la 9. karşılaşma

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5’i özel, 3’ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milliler 609. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihindeki 609. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 331’i resmi, 277’si özel olmak üzere toplamda 608 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 234 galibiyet kazandı. Ay Yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 824 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gole engel olamadı.

En skorer Serdar Dursun

Ay-Yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi’nde de gol krallığı sıralamasında 2’nci konumda bulunuyor.

İlki başarmak için sahada

Oynadığı son 4 maçı kazanan A Milli Takım, 2019’dan bu yana ilk kez üst üste beş galibiyet almak istiyor. Bu süreçte kalesini gole kapatan Türkiye, hem tarihinde ilk kez üst üste 5 maçını gol yemeden kazanmak hem de Uluslar Ligi’nde bunu başaran ilk takım olmak istiyor.

Aday kadro:

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır ( Trabzonspor )

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)