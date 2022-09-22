Milli maç hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg maçı (CANLI)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, 5. karşılaşmasında Lüksemburg’u konuk ediyor. Milliler, bu maçı kazanması halinde B Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. Ay-Yıldızlılar, bu maçı da galibiyet ile sonuçlandırarak gruptan lider çıkmayı garantilemek ve Faroe Adaları maçına rahat çıkmak istiyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. A Milli Takım'ın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg’u ağırladığı maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetiyor. TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelen karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

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GOL | 8' Kaleci Moris'in uzun mesafeli pasında savunma arkasına koşu yapan Martins, Eren ile Uğurcan'ın anlaşmazlık yaşaması sonrası topu boş kaleye gönderdi. Ağlara giden topu engellemek için mücadele eden Çağlar Söyüncü, direğe çarpması sonucu sakatlık yaşadı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. 0-1









13' Zeki'nin arka direğe yaptığı ortaya hareketlenen Kerem, topu Enes'e indirmek istedi. Araya giren Lüksemburg savunması, milli forvete şut şansı tanımadı.

15' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, Chanot'un müdahalesi sonrası yerde kaldı, Alman hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 16' Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yıldız solak, 43. milli maçında 14. golünü kaydetti. 1-1

18' Halil'in ara pasına koşu yapan Enes Ünal'ın ceza sahasının sol çaprazından attığı şutta açıyı iyi kapatan Moris, kalesini gole kapattı.

23' Halil Dervişoğlu'nun kaleye yakın mesafede attığı şutta top farklı şekilde auta çıktı.

25' Kerem'in sol çizgiden çevirdiği topa koşu yapan Enes, ön direkte topa dokundu. Meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

GOL | 37' Kaan Ayhan'dan topu kapan Sanches, ceza sahasına doğru koşu yaparken boş durumda olan Sinani'yi gördü. Sol çaprazdan tek vuruş yapan Sinani, ağları sarstı ve konuk takım öne geçti. 1-2

GOL | 39' Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında ters vuran Chanot, kendi kalesini sarstı ve Milliler, eşitliği yakaladı. 2-2

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Türkiye-Lüksemburg ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Halil, Kerem, Enes Ünal

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Vincent Thill, Barretro, Gerson Rodrigues, Sinani

Stefan Kuntz’un 11. sınavı

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.

Düdük Tobias Stieler'de

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetiyor. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck. Maçta aynı ülkeden Benjamin Brand VAR, Marco Achmüller AVAR görevi üstleniyor.

Lüksemburg’la 9. karşılaşma

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5’i özel, 3’ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milliler 609. maçında

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihindeki 609. müsabakasını oynuyır. Milliler, geride kalan 331’i resmi, 277’si özel olmak üzere toplamda 608 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 234 galibiyet kazandı. Ay Yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 824 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gole engel olamadı.

En skorer Serdar Dursun

Ay-Yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi’nde de gol krallığı sıralamasında 2’nci konumda bulunuyor.

İlki başarmak için sahada

Oynadığı son 4 maçı kazanan A Milli Takım, 2019’dan bu yana ilk kez üst üste beş galibiyet almak istiyor. Bu süreçte kalesini gole kapatan Türkiye, hem tarihinde ilk kez üst üste 5 maçını gol yemeden kazanmak hem de Uluslar Ligi’nde bunu başaran ilk takım olmak istiyor.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır ( Trabzonspor )

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)