A Milli Takımımız, Uluslar Ligi grubundaki ilk maçında Faroe Adaları ile sahasında karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Faroe Adaları'nı tarihinde ilk kez konuk edecek. İki ülkenin bugüne kadarki tek maçı, 15 Temmuz 1991'de oynandı ve 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Milliler, Uluslar Ligi'nde oynadığı son 8 maçın sadece birini kazanabildi ve bu süreçte 3 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti. Tek galibiyetimizi ise son iç saha karşılaşmamız olan Rusya karşısındaki 3-2'lik sonuçla almıştık. Ayrıca bu turnuvanın iç saha maçlarında; 5 mücadelede yediği 8 golle kalesini kapatamayan 4 ülkeden (Diğerleri İzlanda, İrlanda ve Malta) biriyiz. Artık Burak Yılmaz'sız yeni bir döneme giren Milliler, Faroe'nin ardından grupta 7 Haziran'da Litvanya (d), 11 Haziran'da Lüksemburg (d) ve 14 Haziran'da Litvanya ile karşılaşacak.

Milli maç hangi kanalda? Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Faroe Adaları maçını Malta Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Türkiye - Faroe Adaları muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Rıdvan, Berkan, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Serdar

Faroe Adaları: Nielsen, Faero, Nattestad, Askham, Davidsen, Joensen, Hansson, Andreasen, Vatnhamar, Agnarsson, Olsen

A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü:

4 Haziran Cumartesi: Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran Salı: 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran Cumartesi: 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran Salı: Türkiye - Litvanya

22 Eylül Perşembe: Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül Pazar: Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

Yeni isimler görev bekliyor

Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar Ligi kadrosunda teknik direktör Stefan Kuntz, 5 yeni ismi kadroya davet etmişti. Söz konusu isimler, Rennes'den kaleci Doğan Alemdar, Leuven'den Cenk Özkaçar, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı, Fenerbahçe 'den Ferdi Kadıoğlu ve Watford'dan da Tiago Çukur'du. Kuntz'un grupta önümüzdeki 4 karşılaşmada bu oyunculara şans vermesi bekleniyor.

12 puanla C Ligi'ne yükseldi

FIFA Sıralaması'nda 124. Faroe Adaları, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda 4 puanla sonuncu Moldova'nın önünde 5. oldu. Faroe, 4 puanını Moldova'yı bir kez yenerek ve bir kez de berabere kalarak topladı. Rakibimiz, 2020-21 Uluslar Ligi D Ligi Grup1'de namağlup (3 galibiyet, 3 beraberlik) 12 puanla zirvenin sahibi olarak C Ligi'ne yükseldi. Teknik direktör Ericsson'un öğrencileri, son iki karşılaşmada gol yemedi. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Cebelitarık (0-0) ve Liechtenstein'la deplasmanda (0-1) hazırlık maçlarına çıkan Lacivert-Beyazlılar'ın, tarihinde üst üste 3 mücadelede kalesini gole kapattığı bir seri bulunmuyor.

Klaemint Olsen'e dikkat!

Onların en formda ismi, Milli Takım'ın son 5 golünün 3'üne imzasını atan Klaemint Olsen. Bu gollerin 2'sini dış sahada atan 31 yaşındaki forvet, ülkesinde 2007'den beri formasını giydiği kulübü NSI Runavik'le bu yıl çıktığı 10 lig sınavında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Olsen, Faroe Adaları Ligi tarihinin en golcü ismi ve 6 kez ligd egol kralı oldu. Toplamda 348 karşılaşmada 238 golü ve 19 asisti bulunan deneyimli oyuncu, Milli formayla da 46 maçta 10 kez ağları salladı.