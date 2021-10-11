Letonya-Türkiye maçı (CANLI)

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşıyor. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora sokan milliler, Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı.

Play-Off oynayabilmemiz için 2 puan önümüzdeki Norveç’in kalan 3 maçta takılması gerekiyor. Eğer puan eşitliği olursa, genel averaja bakılacak. Vikingler, şu anda bizden 4 fazla averaja sahip. Dolayısıyla kalan 3 karşılaşmayı kazanmanın yanı sıra farklı sonuçlarla sahadan ayrılmamız gerekiyor.





MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Letonya'da Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

7' Kalemizde büyük tehlike atlattık. Letonya'nın kullandığı kornerde Cernomordijs'in yaptığı vuruşta topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.

18' Paslaşarak kullanılan kornerde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, arka direğe ortasını yaptı. Ozols'un boşa çıktığı topa dokunan Merih Demiral, çerçeveyi bulamadı.

19' Sol kanattan ceza sahasına doğru koşu yapan Caner Erkin, Orkun Kökçü'nün ortasında gelişine topa vurdu. Kaleci Ozols, penaltı noktasına gelen topu Burak Yılmaz'dan kontrol etti.

25' Berat'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından sert bir şut attı. Yerden seken topu kaleci Ozols, iki hamlede tutmayı başardı.

29' Milli Takımımız, Letonya kalesini uzaktan şutlarla yokluyor. Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan attığı sert şutta topu Ozols, son anda çeldi.

34' Şık çalımlarla Letonya savunmasından kurtulan Cengiz Ünder, Zjuzins'in müdahalesiyle yerde kaldı ve milliler, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

38' Tehlikeli gelişen Letonya atağında Gutkovskis, ceza saha içerisinde topla buluşmak üzereyken araya Zeki Çelik girdi. Letonyalı futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Caner Erkin'in savunmadan attığı uzun pasa yükselen Burak Yılmaz, Cernomordijs'in müdahalesiyle yerde kaldı. Letonya'da Ciganiks, maçın hakemi Andreas Ekberg'e yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, çok az farkla dışarı çıktı.

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Milli maç hangi kanalda? Letonya-Türkiye maçı hangi kanalda?

Daugava Stadı'nda oynanan Letonya-Türkiye maçı saat 21.45'te başladı. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in düdük çaldığı 90 dakika TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ise anbean haberimizde.

Letonya-Türkiye ilk 11'ler:

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda galibiyeti ile kaptırdığımız liderlikten sonra gözümüzü Play-Off oynayabilmek için ikinci sıraya dikmiştik. Bu yolda Norveç ile dün gece kritik bir maça çıktık. Türkiye'ye ikinci sırada gelen rakibimizi öne geçtiğimiz maçta yenemedik. Ancak Play-Off yolunda bizim için her şey bitmiş değil. Hollanda kazanıp arayı açtı. 1-1'lik skorla Norveç ile aramızdaki 2 puanlık fark devam etti. Kalan 3 maçımızı kazanıp, son hafta oynanacak olan Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyeceğiz.

3'te 3'e mecburuz

Letonya deplasmanıyla başlayan seride Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan çıkaracağımız 9 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir.

İş averaja kalabilir

Norveç Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse Play-Off yolumuz açılacak. Burada berabere kalırsa Ay-Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir. Bu durumda iş averaja kalacak. Ancak şu anda averaj olarak da iyiler. Kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Son 5 maçta beraberlik

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip oluyor. Milliler, Letonya ile yaptığı 5’i resmi, 2’si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Türkiye, ilk ve tek galibiyetini 1924 senesinde aldı. Kuntz ve öğrencileri, büyük hasreti bitirmek istiyor.

Düdük İsveçli hakem Andreas Ekberg'de

Türkiye’nin Letonya’ya konuk olduğu maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. 36 yaşındaki hakem, A Milli Takım ’ın maçını ilk kez yönetecek. Ekberg, kariyerinde Türk kulüplerinin ise bir maçını yönetti. Fenerbahçe ’nin Avrupa Ligi gruplarında 2018’de Anderlecht’i 2-0 yendiği maçta görev almış, rakip takıma bir kırmızı kart çıkarmıştı. Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. 4. hakem ise Kaspar Sjöberg olacak.