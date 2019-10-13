2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu’ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşılaşacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Millilerle aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım zorlu sınavdan üç puanla ayrılıp, grupta zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor. Cuma günü Arnavutluk ile oynanan mücadelede kaburgasından sakatlanan ve kırık tespit edilen Emre Belözoğlu’nun Fransa maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Dev maç öncesi Şenol Güneş kadroyu belirledi. Milli takımımızın ilk 11'inde Arnavutluk maçına göre 4 farklı futbolcu bulunuyor. Çağlar, Okay, Kenan, İrfan Can.

Kaan, Emre, Hakan ve Cenk de 11'de olmayan isimler.

Fransa - Türkiye ilk 11'ler:

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Karşılaşmada Felix Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Marco Fritz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

A Milliler, Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa’ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019’da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0’lık skorla almıştı.

Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.

A Millilerimizin 576. maçı

A Milli Takımımız, Fransa ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 760 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millilerimiz, bugüne kadar Fransa ile yedi kez karşılaştı. Fransa karşısında tek galibiyetimizi 8 Haziran'da oynadığımız EURO 2020 eleme maçını 2-0 kazanarak alırken, bu ülke takımı ile oynadığımız ilk maçta golsüz berabere kaldık. Diğer 5 maçı Fransa kazandı. Yedi maçta rakip ağlara toplam 5 gol atarken, kalemizde 15 gol gördük.

Türkiye ile Fransa 6. kez karşı karşıya

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran’da Konya’da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Altıncı randevu

Türkiye ile Fransa, Paris’te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996’da karşılaştı. Parc des Princes’te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires’ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı’yla da daha önce Akdeniz Kupası’nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955’te İstanbul’da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955’te ise rakibine Paris’te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

2019’daki 10. maç

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10’uncu maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti.

Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova’yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk’u 1-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 60. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26’sını kazandı, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Fransa'nın Teknik Direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid), Mike Maignan (LOSC Lille)

Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar Atlético Madrid), Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)