Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı konuk edecek. 5 maçta 3 galibiyet alan Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, puansız Andorra'yı da mağlup ederek yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45'te stadyumda basın toplantısı yapacak.

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Türkiye-Andorra bilet fiyatları

Türkiye-Andorra karşılaşmasının internetten bilet satışı sona erdi. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan Passolig gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek bilet satın alabilir. Bir taraftar, en fazla dört adet bilet satın alabilecek. Satın alınacak her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Gişeler yarından maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü olan 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek. Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.

Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsor marka tamsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Önlerinde iki maçı kazanıp sonrasındaki Fransa maçıyla grupta final yapmayı hedeflediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk'u da yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yemekte söz alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, organizasyon için teşekkür ederek, "Benim için efsane denildi ama burada birçok değerli efsaneler var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düzenlenen organizasyonda ayrıca 31'inci yaş gününe giren file bekçisi Sinan Bolat'ın doğum günü de kutlandı.

Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek. Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak.

Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Enes Ünal'ın da kas sertleşmesi şikayeti bulunuyor.

Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Andorra'nın Teknik Direktör Koldo Alvarez tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Jose Antonio Gomes (Inter Escaldes), Francisco Pires (UE Santa Coloma), Iker Alvarez de Eulate (Villarreal CF)

Defans: Emili Garcia (Inter Escaldes), Marc Garcia (EC Granollers), Ildefons Lima (Inter Escaldes), Max Llovera (EC Granollers), Jesus Rubio (FC Santa Coloma), Jordi Rubio (UE Santa Coloma), Moisés San Nicolás (FC Santa Coloma)

Orta saha: Joan Cervós (FC Andorra), Ludovic Clemente (FC Andorra), Sebas Gómez (UE Engordany), Cristian Martínez (Inter Escaldes), Sergio Moreno (Inter Escaldes), Marc Pujol (Inter Escaldes), Marc Rebés (FC Santa Coloma), Víctor Rodríguez (FC Santa Coloma), Marc Vales (Sandefjord), Marcio Vieira (CA Monzón), Marc Ferrer (UE Engordany)

Forvet: Jordi Aláez (FC Santa Coloma), Àlex Martínez (FC Andorra), Aaron Sánchez (UE Engordany), Ricar Fernández (FC Andorra)