'Milli küme ulusal bir turnuva değildir'

Galatasaray Düşünce Derneği’nin Ekim ayı toplantısında “Yıldızların Altında” başlıklı bir sunum yapan tarihçi Melih Şabanoğlu, 1937’de ihdas edilen Milli Küme’nin şehirlerarası bir lig olduğunu savundu. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapan Şabanoğlu, önemli sözler sarfetti.

“Eski şampiyonluklar konusunu taraftarlık paradigmasından çıkarıp kamu otoritesi paradigmasına oturtmak gerektiğini kaydeden Melih Şabanoğlu şu açıklamayı yaptı:

“1937 yılında Milli Küme’yi ihdas eden kamu otoritesi bu turnuvayı ulusal değil, şehirler arası planda ele alıyor. Nitekim Milli Küme 1937’de düzenlenmeye başlayınca, 1924’ten beri düzensiz de olsa sürdürülen Türkiye Futbol Birinciliği’nin statüsü değiştiriliyor. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir şehir liglerinin şampiyonlarının da katıldığı Türkiye Futbol Birinciliği, Milli Küme’nin başlamasıyla bu üç ili dışarıda bırakılacak şekilde yeniden düzenleniyor. Bu şekilde üç büyük şehri dışarıda bırakarak düzenlenen turnuvanın birincisi «Türkiye Gruplar Şampiyonu» unvanı kazanıyordu.”

Milli Küme’nin devreye girmesiyle daha önce ulusal bazda düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği’nin “ulusal” vasfını yitirdiğini söyleyen Şabanoğlu, “Aslında 1937’de Türkiye Futbol Birinciliği ikiye bölünüyor. Turnuvanın üç büyük şehri kapsayan bölümü «Milli Küme», geri kalan şehirleri kapsayan kısmı da «Türkiye Gruplar Şampiyonası» olarak adlandırılıyor” dedi. Tarihçi Melih Şabanoğlu konuyu ele alırken, dönemin politik ikliminin de dikkate alınması gerektiğini açıklayarak, Milli Küme’nin tek parti iktidarının elitist zihniyetini yansıtan bir turnuva olduğuna dikkat çekti.