Milli krosçular Avrupa arenasında

Türkiye’de sporun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kros Milli Takımı bugün Avrupa Kros Şampiyonası’nda sahne alacak. İtalya’nın Torino şehrindeki La Mandria Park’ta düzenlenecek şampiyonada, altı farklı kategoride 15 sporcumuz mücadele verecek.

2013 yılında bu yana Avrupa Kros’ndan madalyasız dönmeyen Türkiye Kros Milli Takımı, bugüne kadar 22 altın, 10 gümüş, 15 de bronz madalya elde etti. Şampiyonada Büyük Erkekler-Kadınlar, U23 Kadınlar-Erkekler, U20 Kadınlar- Erkekler olmak üzere 6 kategoride 15 sporcumuz yarışacak.