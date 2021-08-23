Kick boksa 10 yaşında başlayan ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra bir kez de Avrupa şampiyonu olan Koç, yaklaşık 9 yıldır ringlerde ter döküyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu da olan milli kick boksçu Koç, nisan ayında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda 84 kiloda şampiyon olarak ekimde İtalya’da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Pasinler ilçesinde yaşayan ve haftanın büyük bölümünü 40 kilometre mesafedeki il merkezinde antrenman yaparak geçiren Koç, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kuvvet çalışarak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

"Bayrağımızı dalgalandırmak için dağlarda, bayırlarda antrenmanlar yaptım"

Çocukken bu sporu yaparak yurt dışına çıkmanın hayalini kurduğunu ifade eden Koç, "Çocukluk yaşlarında ülkemi ve ülkemin bayrağını dalgalandırmayı çok istiyordum. Bunun için dağlarda, bayırlarda çok antrenmanlar yaptım. Spor salonunda çok uzun süreler kaldığım günler oldu. Ramazan’da oruçlu olarak çok çalıştığım günler oldu. Şükürler olsun bunlar nasip oldu. Hedefimiz, inşallah altın madalyaya uzanmak." diye konuştu.

Koç, ekim ayında İtalya’da düzenlenecek dünya şampiyonası için uzun zamandır gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, antrenörlerinin üzerinde çok emekleri olduğunu dile getirdi.

Bu seviyelere gelebilmek için zor süreçlerden geçtiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"40 kilometrelik yoldan geliyorum. Dinlenmek ve beslenmek çok önemli. Bir şeylerden fedakarlık etmek lazım. Zorlu süreçlerden geldik. İnşallah hedefim dünya şampiyonu olmak. Zaten bunun için çok uzun zamandır hazırlık yapıyoruz. İnşallah hedefimiz altın madalya. İnşallah bu ülkeye o madalyayı getirip bayrağımızı dalgalandıracağım. Bunun yanı sıra 2024 ve 2028 yıllarındaki olimpiyatlara katılmayı da hedefliyorum.

Aynı zamanda kendisi de milli kick boksçu olan Koç’un antrenörü Emre Şahin de antrenmanlarını yüksek irtifa kamp merkezinde yaptıklarını anlattı.

Kamp merkezinin yüksek rakımlı bir yerde bulunduğu için burada yapılan antrenmanların sporcunun vücut direncinin artmasında büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Şahin, vücut direncinin arttırılmasının da kick boks branşında mücadele açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

AA