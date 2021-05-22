Milli karatecilerden 8 final

İlk 3 günün sonunda Türkiye şampiyonaya damgasını vurdu. Karate Milli Takımımız, 16 kategorinin 8'inde final ve 4'ünde üçüncülük maçına çıkma başarısı gösterdi. Dünkü müsabakalar sonunda Kadın Kumite Takımımız yarı finalde İtalya'yı geçerek Avrupa Şampiyonası'nda 2019'dan sonra yine finale çıktı. Bugünkü programda Türk sporcular TSİ 11.00 ile 20.05 saatleri arasında 7 final, 3 üçüncülük maçına çıkacak.

KADINLAR

* Serap Ö.Arapoğlu +50kg Final

* Meltem H.Akyol +68kg Final

* Dilara Bozan Kata Final

* Kumite Takımı Final

* Eda Eltemur 68kg 3.'lük

* Merve Çoban 61kg 3.'lük

Kata Takımı 3.'lük

ERKEKLER

* Ali Sofuoğlu Kata Final

* Eray Şamdan 60kg Final

* Uğur Aktaş 84kg Final

Kata Takımı Final

* Burak Uygur 67kg 3.'lük

(*) Müsabakaları bugün oynanacak.