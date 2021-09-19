Milli karatecilerden 11 madalya daha

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele ettiği organizasyon devam ediyor. 10 kategoride madalyaların dağıtıldığı organizasyonda milli karateciler ikinci günü 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Türkiye dün kazandığı 14 madalya ile toplam madalya sayısını 25’e çıkarmış oldu.

Genç erkekler kumite 76 kiloda Furkan Can Özdemir, yıldız erkekler kumite 52 kiloda Doğu Taş ve genç kızlar kumite 54 kiloda Buse Kılıç Türkiye’ye altın madalya kazandıran isimler oldu. Ağustos ayında Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yıldız erkekler kumite 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir finalde Ukraynalı rakibi Stanislav Nikulin’e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Milli karateciler ilk gününü de 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile tamamlamış ve en başarılı ülke olmuştu. Organizasyon yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Madalya kazanan diğer sporcular ise şöyle:

Gümüş:

Süleyman Aydemir - Yıldız erkekler kumite 70 kilo

Mehmet Nalbat - Genç erkekler kumite 76 kilo

Bronz:

Furkan Kaynar - Yıldız erkekler kata

Zeynep Şule Arslan - Yıldız kızlar kata

Sude Esem Tural - Yıldız kızlar kumite 47 kilo

Anıl Eser Bayram - Yıldız erkekler kumite 57 kilo

Mustafa İslam Ograglı - Yıldız erkekler kumite 63 kilo

Özhan Gökbulak - Yıldız erkekler kumite 70 kilo

ANKARA (AA)