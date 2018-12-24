Milli karateciler yılı 477 madalyayla tamamladı

Milli karateciler, bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 150’si altın olmak üzere 477 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi’nin dördüncü etabıyla 2018’i tamamladı.

Ocak ayında Paris’te yapılan Karate 1 Premier Lig etabıyla sezonu açan Türk karateciler, Avrupa Şampiyonası’ndan Akdeniz Oyunları’na, Gençlik Olimpiyatları’ndan Dünya Şampiyonası’na kadar 22 farklı organizasyonda madalya kovaladı.

Yılın ikinci yarısından itibaren 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi veren Türk karateciler, 2018’de 477 madalya elde etti. Milliler, organizasyonlarda 150 altın, 116 gümüş ve 211 bronz madalya kazandı.

Sırbistan’da düzenlenen 53. Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalyayla genel klasmanda ikinci olan ay-yıldız ekip, İspanya’nın ev sahipliği yaptığı 24. Dünya Şampiyonası’nda ise 2 gümüş, 4 bronz madalya elde ederek, 2012 Paris’ten sonra şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

İlk olimpiyat madalyası Enes Bulut’tan

Karatenin 2020 Tokyo Olimpiyatları programına girmesiyle ilk olimpik heyecanını Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda yaşayan Türk karatesini, Arjantin’deki organizasyonda Damla Ocak ve Enes Bulut temsil etti.

Buenos Aires’teki oyunlarda üçüncü sırayı alan Enes Bulut, karate branşında Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını getiren isim olarak kayıtlara geçti.

Balkanlar’da zirve Türkiye’nin

Türk karateciler, 2018’de yapılan Balkan şampiyonalarında başarılı performanslarıyla öne çıktı.

Milliler, İstanbul’daki Büyükler Balkan Karate Şampiyonası ile Belgrad’da düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda genel klasmanın zirvesinde yer aldı.

Türkiye, Dubrovnik’te gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası da göz önüne alındığında Balkan şampiyonalarını 50 altın, 37 gümüş ve 60 bronz madalyayla noktaladı.

Delihasan: "Hedeflediğimiz başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, dünya karatesi için yeni bir heyecanın başladığı 2018 yılında yer aldıkları organizasyonlarda, Türk karatecilerin ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kota sürecinin başlamasıyla müsabaka kalitesinin arttığına dikkati çeken Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyisini yapacak güce sahibiz ama böyle bir dönemde hedeflediğimiz başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. Başarılı olmak kadar, başarıyı sürdürülebilir kılmak için yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel bir yılı geride bırakıyoruz. Bu moral ve motivasyonla 2019’a başlayacağız. Özellikle olimpiyat için puan toplama noktasında çok önemli bir yıl olması nedeniyle bu yılki başarımızı 2019’da koruyup artırmalıyız."

AA