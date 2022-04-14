Milli kaleci Doğan Alemdar Değerini Katladı

Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro karşılığında sezon başında Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Ligue 1'de gösterdiği performansla tam not alırken birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

CIES Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde forma giyen 23 yaş altı genç oyuncuların piyasa değerlerini paylaştı. Listede piyasa değeri en yüksek isim 96.2 milyon Euro ile RB Leipzig forması giyen Josko Gvardiol olurken, listede yer alan tek Türk oyuncu ise 10.5 milyon Euro piyasa değeri ile Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar oldu.

19 yaşındaki genç file bekçisi bu sezon 10 maçta Fransız takımında forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.

Kayrseispor, Doğan Alemdar'ın bir sonraki satışından %20'lik pay hakkına sahip durumda.

(Ajansspor)