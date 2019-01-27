Milli judocuların Japonya yolculuğu başladı

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uluslararası müsabakalarda mücadele edecek milli judocular, İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'ya hareket etti. Kafilede yer alan 15 sporcu, 23 Şubat'a kadar Tokyo'da antrenman yapacak.
Kampta yer alan judocular şöyle:
60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel
81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç
90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar
100 kilo: Ömer Kemal Aydın
100 kilo: Jaba Mumladze, Kayra Sayit, Sebile Akbulut
DHA