Milli judocuların bu yılki son durağı Çin

Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Guangzhou Masters 2018’de Türkiye’yi Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak temsil edecek.

Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Guangzhou Masters 2018’de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye’yi kadınlarda Kayra Sayit ( 78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.

AA