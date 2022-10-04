Milli judocular dünya arenasına hazır

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Judo Milli Takımı, madalya için hazırlıklarını tamamladı. 06-13 Ekim tarihlerinde yapılacak turnuvada 6 kadın, 5 erkek olimpik Milliler, tatamide yer alacak. Milli sporcular şu şekilde: kadınlar; Tuğçe Beder ve Merve Azak (48kg), Özlem Yıldız (57kg), Fidan Ögel (70kg) ile Kayra Sayit ve Sebile Akbulut (+78kg), erkekler; Salih Yıldız (60kg), Muhammed Demirel (66kg), Vedat Albayrak (81kg), Mihael Zgank (90kg), Mert Şişmanlar (100kg).