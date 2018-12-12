Milli judocular Bilal, Vedat ve Kayra tatamiye çıkacak

Judo Masters Şampiyonası'nda kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) Türkiye'yi temsil edecek.

12 Aralık 2018, Çarşamba 10:58
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Milli judocular Bilal, Vedat ve Kayra tatamiye çıkacak

Çin'in Guangzhou kentinde 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yılın son uluslararası müsabakası Judo Masters Şampiyonası'nda kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada 53 ülkeden 117'si kadın toplam 236 judoka kürsü mücadelesi yapacak. Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak Türk judokaların maç programı ise şöyle:

15 Aralık: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu,

16 Aralık: Erkekler: 81 Kg: Vedat Albayrak, kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit.

DHA

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