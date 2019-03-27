Milli judocular 3 ayrı organizasyonda sahne alacak

Gürcistan, Arnavutluk ve Rusya’da düzenlenecek 3 ayrı organizasyonda 30 milli sporcu madalya arayacak.

27 Mart 2019, Çarşamba 11:43
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Milli judocular 3 ayrı organizasyonda sahne alacak

Gürcistan, Arnavutluk ve Rusya’da düzenlenecek 3 ayrı organizasyonda 30 milli sporcu madalya arayacak.

Judoda büyük erkek, büyük kadın ve ümit erkek milli takımları, 29-31 Mart tarihlerinde 3 ayrı organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Grand Prix müsabakalarında 6 kadın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 9 kadın ve 7 erkek, Rusya’nın Tula kentinde yapılacak Avrupa Ümitler Kupası’nda da 8 erkek sporcu tatamiye çıkacak.

Bu arada, 6 Türk sporcunun yer alacağı Gürcistan’daki Grand Prix müsabakaları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da puan verecek.

Organizasyonlarda mücadele edecek Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Grand Prix müsabakaları (29-31 Mart):

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç.

52 kilo: Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz.

57 kilo: Şeyma Özerler ve Meltem Dindar.

Büyükler Balkan Şampiyonası (30-31 Mart):

Kadınlar:

48 kilo: Çiçek Akyüz.

52 kilo: Rabia Şenyayla, Sedanur İçağası ve Melda Pınar.

57 kilo: Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım.

70 kilo: Senanur Şahbaz.

78 kilo: Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.

Erkekler:

60 kilo: Ahmet Saçan.

66 kilo: Fırat Özkan ve İhsan Oba.

81 kilo: Onurcan Tatlıcıoğlu.

90 kilo: Salih Karaman ve Hasancan Kolcu.

100 kilo: Şayan Nesirpur.

Ümitler Avrupa Kupası (30-31 Mart):

Erkekler:

50 kilo: Uluer Göç ve Enes Çakan.

55 kilo: Talha Büyükeser.

60 kilo: Berat Bahadır ve Ali Demirel.

73 kilo: Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek.

81 kilo: Ata Demirtaş.

AA

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