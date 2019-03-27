Milli judocular 3 ayrı organizasyonda sahne alacak

Gürcistan, Arnavutluk ve Rusya’da düzenlenecek 3 ayrı organizasyonda 30 milli sporcu madalya arayacak.
Judoda büyük erkek, büyük kadın ve ümit erkek milli takımları, 29-31 Mart tarihlerinde 3 ayrı organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Grand Prix müsabakalarında 6 kadın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 9 kadın ve 7 erkek, Rusya’nın Tula kentinde yapılacak Avrupa Ümitler Kupası’nda da 8 erkek sporcu tatamiye çıkacak.
Bu arada, 6 Türk sporcunun yer alacağı Gürcistan’daki Grand Prix müsabakaları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da puan verecek.
Organizasyonlarda mücadele edecek Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Grand Prix müsabakaları (29-31 Mart):
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç.
52 kilo: Damla Çalışkan ve İrem Korkmaz.
57 kilo: Şeyma Özerler ve Meltem Dindar.
Büyükler Balkan Şampiyonası (30-31 Mart):
Kadınlar:
48 kilo: Çiçek Akyüz.
52 kilo: Rabia Şenyayla, Sedanur İçağası ve Melda Pınar.
57 kilo: Merve Taş ve Ayşegül Yıldırım.
70 kilo: Senanur Şahbaz.
78 kilo: Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.
Erkekler:
60 kilo: Ahmet Saçan.
66 kilo: Fırat Özkan ve İhsan Oba.
81 kilo: Onurcan Tatlıcıoğlu.
90 kilo: Salih Karaman ve Hasancan Kolcu.
100 kilo: Şayan Nesirpur.
Ümitler Avrupa Kupası (30-31 Mart):
Erkekler:
50 kilo: Uluer Göç ve Enes Çakan.
55 kilo: Talha Büyükeser.
60 kilo: Berat Bahadır ve Ali Demirel.
73 kilo: Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek.
81 kilo: Ata Demirtaş.
AA