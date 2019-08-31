Milli judocu Kayra Sayit dünya üçüncüsü!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarının son gününde sporcular tatamiye çıktı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada +78 kiloda milli judocu Kayra Sayit, bronz madalya kazanarak 3'üncülük kürsüsünde yer aldı. Kayra, bu sonuçla bir önceki yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi sıkletinde aynı dereceyi yapma başarısı gösterdi. İlk turu maç yapmadan geçen Kayra Sayit, 2'nci turda Kazak Nazgül Maratova'yı ipponla mağlup etti.

Kayra Sayit, 3'üncü turda Belaruslu Maryna Slutskaya'yı altın skor bölümünde üçüncü shido ile, çeyrek finalde de Japon Sarah Asahina'ya üç shido verdirerek yarı finalist oldu. Milli judocu bu turda Japon Akira Sone ile final vizesi için yaptığı karşılaşmayı kaybetti ve bronz madalya için Brezilyalı Beatriz Souza ile karşılaştı. Rakibini ipponla (2 waza-ari) yenen Kayra, Türkiye'ye bu şampiyonada bronz madalya kazandıran isim oldu.

Şampiyona yarın karma takımlar müsabakalarıyla son bulacak. Türkiye karma takımlar müsabakasında yer almayacak.